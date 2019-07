Científicos del Reino Unido desarrollan método para convertir el plástico desechable en energía

Reino Unido.- Una buena noticia para el medio ambiente ha venido de la mano de Científicos de la Universidad de Chester (Inglaterra, Reino Unido) afirman que han inventado un método para convertir el plástico no reciclable en electricidad y combustible de hidrógeno para alimentar automóviles y hogares, informa el diario Daily Mail.

Ese tratamiento de materiales patentado permitiría eliminar por completo cualquier plástico sucio o mezclado y ayudaría a limpiar los océanos de nuestro planeta.

El proceso consiste en cortar plásticos en tiras de 5 cm de largo, meterlas en un horno que se calienta hasta 1.000 °C y convertir en energía los gases fruto de ese proceso.

Se espera que esta tecnología pueda abastecer hasta 7.000 viviendas al día y 7.000 vehículos de hidrógeno cada dos semanas en Reino Unido.

Se espera que este método se pueda implementar en China, India, Japón y el sudeste asiático, en donde abundan los residuos plásticos.

Cómo lo hacen:

¿COMO FUNCIONA?

* El plástico, que puede estar sucio y mezclado, se corta en tiras largas de 5 cm (2 pulgadas)

* El aire se exprime fuera de él antes de que entre en un horno de vidrio sellado que gira a 1.000 ° C, el cual derrite instantáneamente el plástico y lo gasifica.

* Este llamado gas de síntesis tiene un contenido de CO2 muy bajo y ahora se desvía a un sistema estándar de la industria, llamado absorción por oscilación de presión (PSA), para extraer hidrógeno a dos toneladas por día.

* El resto del gas se utiliza para generar electricidad a través de motores de gas, ya que la planta producirá electricidad como un subproducto de hidrógeno.

