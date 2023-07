Reino Unido registra el mes de Junio mas caluroso de su historia.

Londres .-

Los meteorologos han advertido que el mes de junio de 2023 ha sido el mas caluroso de la historia del Reino Unido, desde que se tienen registros.

Reino Unido vivió su mes de junio más cálido desde el inicio de los registros en 1884, en términos de temperatura media, máxima y mínima, indicó el servicio meteorológico británico este lunes, que además alertó que con el cambio climático estos récords van a aumentar.

La temperatura media alcanzó los 15,8 °C, o sea 0,9 °C más que el precedente récord de 14,9 °C constatado en junio de 1940 y junio de 1976, precisó la Met Office.

«Es oficialmente el mes de junio más caluroso para Reino Unido” con «un pico alcanzado de 32,2 °C», detalló Mark McCarthy, del servicio meteorológico. «Lo que es impresionante es la persistencia del calor una gran parte del mes, con temperaturas alrededor de 25 °C e incluso a veces algo superiores a 30 °C», agregó.

Las precipitaciones también fueron inferiores a la media, con solo 52,2 milímetros de lluvia, es decir 68 % del nivel medio para junio lo que significa que el Efecto El Niño se a potenciado para estas fechas y habrá menos agua, en un momento que es hasta el eje terrestre se ha inclinado por la explotación atroz de las aguas subterráneas.

«Además de la variabilidad natural (del clima), el contexto de calentamiento de la atmósfera terrestre debido al cambio climático inducido por la actividad humana aumentó la posibilidad de alcanzar récords de temperaturas elevadas», advirtió Paul Davies, meteorologista del organismo.