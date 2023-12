Se acaba el tiempo! Un estudio revela que en 7 años se alcanzarán los 1,5 ºC de calentamiento global

El estudio del Global Carbon Project, presentado en la COP28, es un informe anual que recopila datos sobre las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El informe de 2023, publicado el 5 de diciembre, advierte que las emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustibles fósiles alcanzarán un nuevo récord en 2023, con un aumento del 1,1% respecto al año anterior.

Este aumento se debe a una serie de factores, entre los que se incluyen la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19, el aumento de la demanda de energía en los países en desarrollo y el aumento del uso del carbón en China.

Según el estudio, las emisiones globales de CO2 alcanzaron los 36,3 gigatoneladas en 2022. Si continúan aumentando al ritmo actual, las emisiones podrían alcanzar los 50 gigatoneladas en 2030.

Este aumento de las emisiones podría provocar que la temperatura media global supere el umbral de 1,5 grados centígrados en los próximos siete años. El Acuerdo de París sobre el Cambio Climático establece como objetivo limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.

El estudio del Global Carbon Project es una advertencia clara de que el mundo no está haciendo lo suficiente para combatir el cambio climático. Los países deben tomar medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero si quieren evitar los peores impactos del cambio climático.

Entre las medidas que los países pueden tomar para reducir las emisiones de CO2 se encuentran:

Invertir en energías renovables, como la solar y la eólica.

Mejorar la eficiencia energética de los edificios y los sistemas de transporte.

Reducir el uso de combustibles fósiles en la industria.

La COP28, que se celebra en Dubái del 6 al 18 de noviembre de 2023, es una oportunidad para que los países tomen medidas concretas para reducir las emisiones de CO2. Los países deben aprovechar esta oportunidad para acordar un plan ambicioso para reducir las emisiones y evitar los peores impactos del cambio climático.

