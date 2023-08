Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) advierte que el 2023 podría ser el año más caluroso de la historia

Hay casi un 50% de posibilidades de que 2023 sea el año más caluroso registrado hasta la fecha desde que se tienen registros y 2024 podría ser aún más caluroso, dijeron el lunes expertos climáticos de la NOAA del gobierno de EE. UU.

«Hasta ahora, 2023 es el tercer año más caluroso registrado», dijo a los periodistas Sarah Kapnick, científica en jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

«Es casi seguro, con más del 99% de probabilidad, que 2023 será uno de los cinco años más calurosos registrados, con casi un 50% de probabilidad de que 2023 sea el año más caluroso registrado», dijo Kapnick.

Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, dijo que 2024 podría ser incluso más caluroso que este año debido a un fenómeno de calentamiento en el Océano Pacífico conocido como El Niño.

“El mayor impacto de El Niño ocurrirá en 2024”, dijo Schmidt. “Predecimos no solo que 2023 será excepcionalmente caluroso y posiblemente un año récord, sino que 2024 será aún más caluroso”, dijo.

El observatorio climático Copernicus de la Unión Europea informó la semana pasada que julio fue el mes más caluroso registrado en la Tierra, y las cifras de la NOAA del lunes coincidieron con los datos europeos.

«La temperatura promedio de la superficie terrestre para julio fue de 2,02 grados Fahrenheit (1,2 grados Celsius) por encima del promedio, lo que lo convierte en el julio más caluroso en 174 años», dijo la NOAA. .

EFECTO «EL NIÑO» POTENCIADO POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

También informa que las temperaturas de la superficie del océano alcanzaron un récord en julio por cuarto mes consecutivo cuando surgieron las condiciones de El Niño en junio.

«El cambio climático está afectando a las personas y los ecosistemas de todo el mundo», dijo Kate Calvin, científica en jefe y asesora principal sobre el clima de la NASA.

“Además de los cambios de temperatura, estamos experimentando otros cambios, como el aumento del nivel del mar, la reducción del hielo marino del Ártico, incendios forestales, fuertes lluvias y más”, dijo Calvin.