Nacen nuevos pichones de Cardenalito en Venezuela

Éxito en la reproducción del Cardenalito por segundo año consecutivo

Provita, el Zoológico Leslie Pantin y la Iniciativa Cardenalito anunciaron que, por segundo año consecutivo, lograron la reproducción del icónico Cardenalito, con fines de conservación.

Aragua, Turmero, Noviembre 2023 — El Cardenalito es un ave emblemática de la cultura venezolana (Spinus cucullatus). Sin embargo, hoy en día se encuentra en Peligro Crítico de extinción debido al comercio ilegal de mascotas y la pérdida de su hábitat histórico. Es por ello que desde 2015, la organización ambientalista Provita lidera en Venezuela la “Iniciativa Cardenalito”: un proyecto de conservación con alianzas internacionales que trabaja para proteger y recuperar las poblaciones de esta especie en vida silvestre.

Una de las acciones clave de esta iniciativa es la creación del Centro de Conservación Cardenalito de Venezuela (CCCV), ubicado en el Zoológico Leslie Pantin en el estado Aragua. El CCCV se dedica a rescatar y rehabilitar Cardenalitos provenientes del tráfico ilegal o donados por personas sensibilizadas con el proyecto que han decidido sumar a la recuperación de sus poblaciones.

El 2023 representa el segundo año de éxito en la reproducción del Cardenalito en este Centro de Conservación. El nacimiento de estos nuevos pichones representa un hito importante para la Iniciativa. Bárbara Santana, analista de comunicaciones del programa, enfatizó que “el trabajo de conservación y recuperación de especies es largo y sin duda complejo, con un sinfín de retos” y resaltó que “los resultados positivos obtenidos en estos cuatro años, desde la inauguración del CCCV, renuevan la esperanza para esta especie emblemática en Venezuela”.

Enrique Azuaje, médico veterinario y curador del Centro de Conservación, apuntó que uno de los logros más importantes de este año ha sido duplicar el pie de cría. Esto se ha logrado mediante protocolos innovadores de manejo reproductivo ex-situ con fines de conservación, los cuales han surgido a partir de investigación y análisis de genética poblacional.

Gracias al trabajo del equipo del CCCV se han proporcionado las condiciones ideales necesarias para el éxito reproductivo de los cardenalitos. Los resultados de esta temporada son especialmente alentadores, logrando una supervivencia de más del 93% de los pichones, superando la tasa del 2022 que marcó el inicio de esta nueva fase del proyecto de conservación y asegurando una renovación del plantel de los cardenalitos.

El CCCV ha fortalecido su compromiso con la conservación del Cardenalito a través de diversas alianzas. La construcción de un vivero ha sido clave para el éxito de esta temporada, ya que se cultivan especies vegetales nativas, parte de la dieta de los Cardenalitos en su hábitat natural. Esta estrategia fomenta el desarrollo de comportamientos silvestres en los ejemplares, esenciales para su reintroducción y una reproducción exitosa. Provita y la Iniciativa Cardenalito siguen comprometidos con la conservación de esta emblemática especie y esperan que estos éxitos sean un paso clave hacia la recuperación de las poblaciones silvestres de esta especie en Venezuela.

¿Estamos listos para la reintroducción de cardenalitos?

El camino que falta por recorrer es largo, pero estamos encaminados. El éxito en el manejo ex-situ de las poblaciones en cautiverio asegura el resguardo del acervo genético de las poblaciones en vida silvestre. Sin embargo, aún necesitamos garantizar un hábitat seguro para los cardenalitos.

Para lograrlo, trabajamos con agricultores en la recuperación de los Bosques de la Cordillera de la Costa, a través de un modelo de aprovechamiento sostenible en la que los productores certificados como orgánicos y “amigables con las aves” producen Café y otros rubros bajo la sombra del bosque sin necesidad de talar. Gracias al proyecto “Aves y Café” hemos reforestado más de 700 hectáreas de bosque, hábitat histórico del cardenalito.

Además, es necesario trabajar en conjunto con las comunidades de avicultores para fomentar cambios de comportamiento y desalentar la tenencia y demanda de cardenalitos silvestres. Gracias a la formación de la “Red de Especialistas y Avicultores Amigos del Cardenalito” hemos logrado formar una relación con avicultores sensibilizados, que aportan conocimientos valiosos, intercambio de experiencias y obtención de soluciones que favorezcan la operatividad del Centro de Conservación del Cardenalito de Venezuela.

En conjunto, todos estos esfuerzos nos acercan a la meta de garantizar poblaciones silvestres autosostenibles de cardenalitos. Provita está comprometida a esta meta a través de los proyectos Aves y Café y la Iniciativa Volando Juntos.

Sobre la Iniciativa Cardenalito

Es una alianza internacional que trabaja para comprender, proteger y restaurar las poblaciones de esta ave icónica y en peligro de extinción en Venezuela a través de la investigación, la reducción de amenazas, la cría en cautiverio, la protección y restauración del hábitat mediante la agrosilvicultura ecológica, como el café y cacao de sombra, para futura reintroducción. Los miembros incluyen a Provita (ONG, Caracas, Venezuela), el Instituto Smithsonian (EE.UU.), el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC- Caracas, Venezuela), el Zoológico Leslie Pantin (Paya, Venezuela), y el Zoológico de Miami (EE. UU.), entre otros socios y colaboradores.

cardenalito.org.ve

Sobre Provita

Provita es una Asociación Civil sin fines de lucro, fundada en febrero de 1987 que se dedica a desarrollar soluciones socioambientales innovadoras para conservar la naturaleza. En más de tres décadas de existencia, Provita ha ejecutado cientos de proyectos que van desde la recuperación de especies y ecosistemas amenazados, hasta el impulso de actividades económicas sostenibles junto a comunidades locales.

provita.org.ve