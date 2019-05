Colegio de Ingenieros: El gobierno se burla de los pobres anunciando aumentos de créditos para viviendas

Caracas, 20 de mayo de 2019.- Como “demagogia pura y simple” calificó Richard Casanova, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), el anuncio hecho el pasado viernes por Nicolás Maduro de incrementar los créditos para la compra, autoconstrucción, ampliación y reparación de viviendas.

De acuerdo con lo dicho por el dirigente gremial, el gobierno “está quebrado” como consecuencia de la voraz corrupción y ahora pretende que el monto de los créditos aplique sólo para la banca privada, de por sí ahorcada por el incremento del encaje legal marginal.

“Es decir, que Maduro pretende utilizar los fondos de la banca para resolver un problema que en 20 años no han podido resolver. Durante estas dos décadas de corrupción, improvisación y despilfarro, el déficit habitacional se incrementó en más de 300%”, reveló el arquitecto.

Las declaraciones antes referidas se produjeron en respuesta a Nicolás Maduro, quien durante la entrega de apartamentos en el urbanismo Amantina, en Antímano – parroquia al oeste de Caracas – anunció sin mayores detalles, un “aumento” en el monto de los créditos para la compra, autoconstrucción, ampliación y reparación de viviendas.

Empobrecimiento dramático de la población

Por otra parte, el directivo del CIV recordó que la llamada «revolución bolivariana» ha empobrecido dramáticamente a la población venezolana y que aun cuando publique en Gaceta Oficial los nuevos montos de los créditos para vivienda, estos no servirán para nada por efectos de la hiperinflación.

Para adquisición de vivienda principal, según los anuncios de Nicolás Maduro, el monto pasa de 7 millones a 19,5 millones de bolívares; para autoconstrucción, pasa de 4 millones a 16,5 millones de bolívares; para mejoras de vivienda principal, pasa de 2,4 millones a 12 millones de bolívares; para ampliación de vivienda principal, pasa de 8,5 millones a 14,5 millones de bolívares; y para el plan Credihábitat, el monto pasa de 9 millones a 40 millones de bolívares.

A su parecer, el problema real radica en el bajo poder adquisitivo, la inflación desbordada y la devaluación de la moneda, lo cual deriva en una muy limitada capacidad de endeudamiento. “En un país donde la gente hace ingentes esfuerzos para resolver a medias la alimentación de su familia o conseguir medicinas, la posibilidad de endeudarse es una ilusión que nada tiene que ver con la dura realidad que sufre”, puntualizó.

En este sentido, Casanova dijo que los anuncios de Maduro son “pura demagogia y de la más barata, una burla al pueblo que está pasando grandes penurias”.

Gobierno inhabilitado para generar confianza

También señaló que independientemente de lo que haga, este gobierno quedó inhabilitado para generar confianza en la población y brindar la seguridad jurídica necesaria para estabilizar la economía y promover las inversiones destinadas a construir masivamente viviendas a fin de reducir el déficit habitacional.

“En lugar de seguir mintiendo a los venezolanos e insistir en políticas demagógicas, el régimen debe asumir su incapacidad para superar la crisis económica, social y política, evitar más sufrimiento al pueblo y facilitar con su renuncia una solución a los graves problemas del país”, finalizó.

