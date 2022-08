CODHEZ, Proteínas de origen animal promedian entre USD 3 y 8 dólares por kilo en regiones del occidente venezolano

El consumo de proteína animal en el occidente de Venezuela sigue viéndose limitado para las familias venezolanas debido a los elevados costos de sus presentaciones por kilo. Así lo evidenció durante el mes de julio la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) de acuerdo con su monitoreo de oferta y precios de alimentos realizado en los estados Lara, Táchira y Zulia, entre los días 27 y 29 de ese mes.

De acuerdo con estimaciones recientes de la Asociación Venezolana de Agricultura Familiar (AVAF), el 70% de la población venezolana no está consumiendo proteína de origen animal debido a que no tienen el poder adquisitivo para incluir este rubro en su dieta diaria. Este cálculo coincide con los resultados del estudio realizado por Codhez, que evidencia un sostenido incremento de los precios de los cortes de primera, de segunda y de la costilla de res; el pollo entero, los muslos y las alitas de pollo; y el cartón de 30 huevos.

De esta manera, al cierre de julio, el precio más elevado del corte de primera de res se encontró en San Cristóbal, estado Táchira. Esta presentación se ubicó, en promedio, en 8,24 dólares estadounidenses por kilo, es decir, 47,82 bolívares, tras promediar USD 7,91 (Bs. 44,84) durante la primera quincena del mes, representando un aumento de +6,65% en bolívares y de +4,15% en USD. Estos precios van en relación con una tasa promedio de Bs/USD 5,80.

Por su parte, entre la primera y segunda quincena de julio, la carne de primera en los municipios zulianos Maracaibo, Mara y San Francisco, pasó de costar USD 6,83 (Bs. 38,76) a USD 6,85 (Bs. 40,54), es decir, +4,60% más costoso en bolívares y +0,29%; esto en atención a una tasa promedio de Bs/USD 5,92.

A su vez, la costilla de res, la presentación menos costosa de los cortes cárnicos monitoreados por Codhez, ya se valora en casi 4 dólares por kilo en Barquisimeto. Este alimento varió durante la primera y segunda quincena de julio entre los USD 3,37 (Bs. 18,88) y los USD 3,63 (Bs. 21,04), lo que significa un aumento de +11,42% en bolívares y +7,95% en dólares; a una tasa promedio de Bs/USD 5,79. Un ascenso mantenido desde meses anteriores.

Si se habla de elevados costos de la proteína animal, el muslo de pollo sigue sin da tregua al presupuesto familiar en los municipios de la Costa Oriental del Lago. Tanto en Cabimas como en Lagunillas, este alimento se incrementó de USD 3,40 (Bs. 19,26) a USD 3,69 (Bs. 21,31) durante julio. Al cierre de mes, su precio subió +10,63% en bolívares y +8,52% en dólares; calculado a una tasa promedio de Bs/USD 5,76.

Contornos cada vez más costosos

No solo las presentaciones de la carne y el pollo son de difícil presencia en las mesas del occidente del país, sino que también los precios de los contornos que la acompañan van en subida, según apunta el estudio de Codhez. En el caso de la yuca, en Barquisimeto, este tubérculo pasó de costar USD 1,18 (Bs. 6,62) a USD 1,24 (Bs. 7,17) durante la primera y segunda quincena de julio, evidenciando un aumento de +8,31% en bolívares y +4,94% en dólares.

También, el valor del plátano por unidad se encontró +32,15% y +26,43% más costoso en Maracaibo, Mara y San Francisco, tanto en bolívares como en dólares, respectivamente. Al inicio de mes promediaba USD 0,41 (Bs. 2,33), mientras que al cierre de mes alcanzó los USD 0,52 (Bs. 3,08).

En este mismo orden, el precio del kilo de plátanos aumentó de USD 1,27 (Bs. 7,19) a USD 1,67 (Bs. 9,64) en Cabimas y Lagunillas, en la Costa Oriental del Lago, lo que representa un aumento de +34,08% en bolívares y de +31,83% en dólares.

En San Cristóbal, la capital tachirense, comprar un kilo de queso representa desembolsar 25,99% del salario mínimo, pues en la segunda quincena de julio se valoró en USD 5,83 (Bs. 33,79), mientras que el salario mínimo mensual en Venezuela se fijó en Bs. 130,00 desde marzo de 2022.

Por último, se destaca la variación del tipo de cambio oficial en el país. Así, de acuerdo con los marcadores del Banco Central de Venezuela (BCV), el dólar estadounidense se cotizaba el primero de julio en Bs. 5,54, mientras que a finales de mes se alzó hasta los Bs. 5,98. En este período, Codhez evidenció importantes incrementos en los precios de los 25 alimentos básicos de la canasta venezolana monitoreados en municipios de Lara, Táchira y Zulia.