¿Cuanto cuesta comer en Venezuela? Un estudio revela el costo real de la canasta básica

¿Cuanto cuesta comer en Venezuela? Un estudio revela el costo de la canasta básica

En Venezuela una familia de 4 miembros necesita al menos $20.72 semanales para adquirir el mínimo necesario para subsistir. De acuerdo a un estudio realizado por estadísticos en el país sudamericano quienes consultan los precios de productos básicos en el mercado venezolano, se pudo determinar que para adquirir:

2 Kg los de harina de maíz blanco

2 Kg de caraotas o frijol negro

1/2 Litro de aceite vegetal

2 kg de Pasta

0.625 Kg de Azúcar

3 latas de sardinas

1.5 kg de Arroz Blanco

0.75 Litro de Leche

0.125 kg de sal

Se deben invertir en moneda local Bs. 433, 63 o su equivalente para el momento de realizar esta nota en dólares americanos $20,72, esto , de acuerdo a la organización no-gubernamental que realizó el estudio comprende el 60% de la cantidad calórica necesaria para una familia de cuatro miembros.

NECESIDADES NUTRICIONALES

Para llevar esto al 100% de la necesidades nutricionales (de acuerdo a la FAO) debería la tabla completarse con proteína animal, como huevos, carne o pollo.

En Venezuela el precio de un paquete de 30 unidades de huevos tiene un costo de $5.4 dólares americanos aproximadamente, 1 kg de carne tiene un costo de $6 en promedio y 1 kilo de pollo entero tiene un costo de $2.6 el mismo se vende entero en pesos de alrededor de 2kg.

El salario mínimo oficial versus el real

Si bien el salario mínimo en Venezuela se encuentra fijado en Bs.130 que para la fecha tiene un equivalente en $usd 6,25, el mismo en su mayoría es solo usado para los sueldos de empleados de la administración pública ya que los empresarios han colocado sus propios sueldos y salarios para evitar la fuga de talento y mano de obra calificada de sus fábricas, comercios, etc.

En un reporte de la cámara de la construcción indicaba que en promedio un obrero de ese sector estaba percibiendo casi $200 mensuales o su equivalente en moneda local, algo muy superior al salario mínimo oficial.