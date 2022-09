Subida del dólar en agosto disparó los precios de 25 alimentos básicos en Lara, Táchira y Zulia.

A partir de la segunda quincena de agosto, los precios en bolívares de 25 alimentos básicos de la gastronomía venezolana registraron un aumento diferenciado en el occidente del país, debido a las variaciones del tipo de cambio del dólar estadounidense –tanto en el marcador oficial como en el paralelo–, un referente base para el cálculo del valor en moneda nacional de los rubros alimenticios en los establecimientos comerciales.

Entre el 22 y 26 de agosto de 2022, el valor promedio del dólar en el mercado negro se mantuvo en alza desde los Bs./USD 6,52 hasta alcanzar los Bs./USD 9,33. Por su parte, el marcador oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) pasó de ubicarse Bs./USD 6,18 a cerrar la semana en Bs./USD 7,83. En este sentido, el tipo de cambio oficial se incrementó un 12%, en promedio.

Mientras, el mes de agosto acumuló un 35% de incremento en el precio del dólar. Entre tanto, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la inflación en Venezuela escaló a 17,6% en ese mismo mes, siendo el incremento más alto en lo que va de 2022.

Esta variación incidió en una pronunciada alza en el costo de los 25 alimentos básicos que monitorea la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) en Lara, Táchira y Zulia; una situación que se experimentó con más ahínco en los mercados populares, de acuerdo con reportes de medios nacionales, que también informaron sobre la incertidumbre que esto produjo tanto en consumidores como en comerciantes.

Canastas alimentarias del occidente del país se alzaron hasta 41,15% en bolívares

Tras el considerable aumento del dólar, para la segunda quincena de agosto los precios en bolívares de las canastas alimentarias en el occidente del país sufrieron considerables aumentos que redujeron –aún más– el poder adquisitivo de las familias zulianas, tachirenses y larenses, si se toma en cuenta que el salario mínimo se ubica en Bs. 130,00, equivalente a USD 16,25.

Así lo evidenció Codhez en su estudio sobre la oferta y precios de alimentos realizado entre los días 29 y 31 de agosto en los municipios zulianos Maracaibo, Mara, San Francisco, Cabimas y Lagunillas; también en el municipio Iribarren, estado Lara; y en San Cristóbal, estado Táchira.

Para la primera quincena de agosto, en Barquisimeto, la capital larense, la canasta básica promediaba Bs. 407,57 (USD 68,24), mientras que a final de mes pasó a valorarse en Bs.575,30 (USD 73,34), lo que significa un aumento de +41,15% en bolívares, y +7,48% en dólares estadounidenses, en atención a una tasa de Bs/USD 7,84.

Por su parte, la canasta de la Costa Oriental del Lago (CCOL), que comprende los municipios Cabimas y Lagunillas, varió de Bs. 423,11 (USD 70,85) a Bs. 579,47 (USD 73,97) entre el inicio y el cierre de agosto, representando una variación de +36,95% en bolívares y +4,40% en dólares, a una tasa promedio entre los dos municipios de Bs/USD 7,84.

No muy lejos de estos pronunciados incrementos, la investigación de Codhez indica que el aumento del costo general de la canasta San Cristóbal (CSCT), en el periodo ya señalado, fue de +36,11% en bolívares y +3,31% en dólares, ya que se ubicaba en Bs. 434,24 (USD 72,92) y cerró el mes promediando Bs. 591,04 (USD 75,33), a una tasa de Bs/USD 7,85.

Por último, la canasta alimentaria en el Área Metropolitana de Maracaibo (CAMM), que comprende Maracaibo, Mara y San Francisco, aumentó +35,02% en bolívares y +2,20% en dólares (tasa promedio de Bs/USD 7,92). En los primeros 15 días de agosto esta se valoraba en Bs. 397,34 (USD 65,95), pero para la segunda quincena del mes alcanzó los Bs. 536,47 (USD 67,40).

Precios del pollo, frutas y tubérculos alzaron vuelo

Ante este panorama, Codhez destaca que en los establecimientos monitoreados se evidenció diversos ajustes exorbitantes de precios que abarcaron desde las proteínas hasta los carbohidratos. En el caso de la yuca, un tubérculo tradicionalmente más accesible para el presupuesto familiar, este alimento duplicó su precio en los mercados de la Cabimas y Lagunillas, pasando de ubicarse en Bs. 7,59 (USD 1,27) a Bs. 15,99 (USD 2,04) por kilo, es decir, +110,79% más costoso en bolívares y +60,58% en dólares.

Por su parte, en Barquisimeto, el kilo de muslos de pollo alzó su precio de Bs. 19,98 (USD 3,35) a Bs. 33,62 (USD 4,29), representando una considerable variación de +68,25% en bolívares +28,12% en dólares.

En Mara, Maracaibo y San Francisco, el incremento del precio del kilo de queso impactó los bolsillos de los zulianos, pues durante los últimos días de agosto pasó de Bs. 24,51 (USD 4,07) a Bs. 36,61 (USD 4,60), aumentando así +49,37% en bolívares y 12,97% en dólares.

Por último, las frutas también encabezaron la lista de los rubros con mayor incremento de precio al cierre de mes. En San Cristóbal, el kilo de cambur se conseguía en Bs. 3,28 (USD 0,55) durante la primera quincena de agosto, pero para la segunda mitad del mes se encontraba en los mercados en Bs. 4,66 (USD 0,59) en promedio, un alza de +42,30% en bolívares y +8,01% en dólares.