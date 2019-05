Comité del Senado de EEUU aprobó proyecto para aumentar ayuda a Venezuela

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó este jueves por unanimidad un proyecto de ley que busca aumentar hasta 400 millones de dólares la ayuda humanitaria a Venezuela.

El proyecto, denominado Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance and Development Act (Verdad, por sus siglas en inglés), pasará ahora a discusión al pleno del Senado.

Para convertirse en ley, deberá lograr el aval de las cámaras alta y baja, y ser rubricado posteriormente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Me complace anunciar que nuestro proyecto Verdad act, el esfuerzo bipartidista más significativo hasta la fecha para enfrentar la crisis en Venezuela, fue aprobado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado”, anunció el legislador demócrata Bob Menéndez en Twitter.

En un comunicado posterior, Menéndez manifestó que Estados Unidos ha dado un enorme paso en su apoyo al pueblo venezolano.

“Estamos sentando las bases para que el gobierno de Trump fortalezca el creciente movimiento democrático de Venezuela”, agregó el senador.

El proyecto de ley Verdad pretende que Washington apoye una solución pacífica y diplomática a la crisis de Venezuela y que se prohíba la aprobación y se revoquen los visados a los familiares de las personas sancionadas en el país.

También plantea que los departamentos de Estado, del Tesoro y de Justicia de Estados Unidos lideren esfuerzos para congelar, recuperar y reutilizar los fondos en poder de funcionarios del Maduro, y que se acelere la labor con instituciones financieras internacionales para la reconstrucción económica de Venezuela.

