De acuerdo a VenAmCham el intercambio comercial entre Venezuela y EE. UU. alcanzó los USD 6 mil millones durante 2023

El intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos mostró un incremento por tercer año consecutivo al cierre de 2023.

El monto del intercambio comercial total entre ambas naciones es el más elevado desde el año 2019, alcanzando los USD 6.000 millones.

El total de las exportaciones venezolanas acumuladas para el año 2023 hacia los Estados Unidos consiguiendo los USD 3.594 millones

Caracas, marzo de 2024.- La Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) presentó su informe sobre el intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos de América acumulado de 2023. Este estudio, realizado a través de datos obtenidos del USA Trade del Census Bureau de los Estados Unidos de América, analiza la balanza comercial, exportaciones e importaciones entre ambos países, así como también presenta los rubros de mayor valor del intercambio comercial para dicho periodo.

Venezuela registró por primera vez en cuatro años un superávit de USD 1.094 millones

Durante el acumulado de 2023, entre Venezuela y Estados Unidos hubo un intercambio comercial de USD 6.092 millones, alcanzando por primera vez en cuatro años un superávit de USD 1.094 millones a favor de Venezuela. Asimismo, hubo un crecimiento del 127,35% (USD 3.413 millones) en comparación con el acumulado de 2022 (2.680 millones).

Las exportaciones venezolanas hacia EE.UU. aumentaron un 770% en 2023

De acuerdo con las cifras publicadas por el USA Trade Census Bureau, el total de las exportaciones venezolanas acumuladas para 2023 hacia los Estados Unidos alcanzaron los USD 3.594 millones, representando un incremento de 770% (USD 3.180 millones), en comparación con el acumulado de 2022 (USD 414 millones).

Por su parte, las exportaciones petroleras representaron el 90,85% de las exportaciones totales realizadas hacia los Estados Unidos de América durante el acumulado de 2023, con un monto total de USD 3.265 millones, lo que se traduce en un crecimiento de 195.606% (USD 3.263 millones).

Mientras que las exportaciones no petroleras representaron el 9,15% restante, obteniendo un acumulado de USD 328 millones para el 2023. Representando un decrecimiento de 20,16% (USD 83 millones) en comparación con el acumulado de 2022.

Las importaciones desde EE.UU. alcanzaron los USD 2.499 millones durante 2023

Asimismo, de acuerdo con los datos obtenidos del USA Trade Census Bureau, las importaciones provenientes de los Estados Unidos de América alcanzaron los USD 2.499 millones para el acumulado de 2023 creciendo un 10,28% (USD 233 millones) en comparación con el total de importaciones para 2022 (USD 2.266 millones).

De igual forma, en lo que se refiere a las importaciones petroleras representan un 19,12% del total de las importaciones de 2023, alcanzando un monto de USD 478 millones, representando un incremento de 386,82% (USD 380 millones) en comparación con el año 2022 (USD 98 millones).

Mientras que, con un monto de USD 2.021 millones para el año 2023, las importaciones no petroleras representan el restante 80,88%, disminuyendo 6,77% (USD 147 millones) en comparación con el monto total acumulado durante el 2022 (USD 2.168 millones).

