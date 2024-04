ATROZ! Policías de Oklahoma intentaron desalojar de su casa a un adulto mayor y este se prendió fuego como protesta, VIDEO

ATROZ! Policías de Oklahoma intentaron desalojar de su casa a un adulto mayor y este se prendió fuego como protesta.

Por no poder seguir pagando el lugar donde habitaban la pareja enfrentaba una orden de desalojo..el resultado de la forma de vida en Estados Unidos cuando no se tiene una seguridad social sólida que les permita a las personas de la tercera edad retirarse a un lugar que les permita acceder a una mejor calidad de vida luego de retirarse, ya que las pensiones que reciben no alcanzan para pagar alquiler y comida. Las personas en edad de trabajar tienen hasta 3 trabajos de 4 o más horas al día.

Un hombre de 82 años, Anthony Goulding, se prendió fuego a sí mismo y a su casa mientras la policía cumplía una orden de desalojo.

Dos oficiales se presentaron en la casa de Goulding para entregar la orden.

Goulding corrió hacia una habitación con un galón de gasolina y se prendió fuego.

La policía intervino, pero no pudo evitar que el hombre muriera.

La esposa de Goulding, que sufre de Parkinson, fue rescatada por la policía.

Un oficial sufrió quemaduras leves.

Se está investigando el motivo del incendio.

Detalles adicionales:

La policía había estado trabajando con la pareja para encontrar un nuevo lugar donde vivir.

La pareja había aceptado mudarse a un centro de estancia prolongada.

Un Uber estaba esperando afuera para llevarlos al centro.

No está claro por qué Goulding se prendió fuego.

Consecuencias:

Un hombre y una mascota murieron.

Un oficial resultó herido.

Se está investigando el incidente.

