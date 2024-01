EEUU: Un muerto y al menos cinco heridos en un tiroteo masivo en escuela de Iowa

Tiroteo antes del inicio de clases

La policía confirmó que se registraron «múltiples víctimas de bala» en un tiroteo ocurrido este jueves en una escuela secundaria en el estado de Iowa (EE. UU.), pero no especificó si hay fallecidos ni el estado de los heridos.

La policía recibió las primeras llamadas alertando sobre el tiroteo a las 07.37 hora local (13.47 GMT), informó en una rueda de prensa Adam Infante, el sheriff del condado de Dallas, que incluye la localidad de Perry, donde ocurrió el incidente.

Siete minutos después de recibir la alerta, los primeros agentes llegaron al instituto y se encontraron con «múltiples heridos de bala», según el sheriff.

Sospechoso identificado pero sin información oficial

Las autoridades están aún determinando el número de personas afectadas y su condición, así como la posible presencia de fallecidos entre las víctimas.

Según detalló, el sospechoso del atentado ha sido identificado pero, por ahora, las autoridades se han negado a proporcionar información sobre su identidad o su estado.

El Autor del tiroteo se suicidó

Según fuentes de información locales el autor del tiroteo murió por una herida de bala que se causó a sí mismo.

Cinco heridos, uno de gravedad

Aunque no hay información oficial sobre las víctimas, medios locales afirmaron que hay cinco personas heridas, incluyendo a dos estudiantes y a un trabajador del instituto. Una de esas personas podría estar herida de gravedad.

Tiroteo ocurre a dos semanas de primarias republicanas

El tiroteo se produjo en la escuela secundaria Perry, a unos 40 kilómetros de Des Moines, la capital de Iowa.

Alrededor del instituto hay una fuerte presencia policial y varias calles están cortadas, según muestran las cadenas de televisión estadounidenses.

El tiroteo tuvo lugar a tan solo dos semanas de que el Partido Republicano inicie su proceso de primarias en Iowa para elegir a su candidato para las elecciones de noviembre, en las que el ex-presidente Donald Trump (2017-2021) parte como favorito.

Resumen

El tiroteo ocurrió el jueves 4 de enero de 2024 en la escuela secundaria Perry, en el estado de Iowa.

El tiroteo ocurrió antes del inicio de clases, por lo que había pocos alumnos y profesores en el edificio.

El sospechoso del tiroteo se suicidó.

Hay cinco personas heridas, incluyendo a dos estudiantes y a un trabajador del instituto. Una de esas personas podría estar herida de gravedad.

El tiroteo ocurrió a tan solo dos semanas de que el Partido Republicano inicie su proceso de primarias en Iowa.

Este tiroteo es un recordatorio de la grave amenaza que representa la violencia armada en Estados Unidos. Es importante que las autoridades tomen medidas para prevenir estos incidentes y brindar apoyo a las víctimas.