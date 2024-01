Informe del Congreso de EEUU afirma que las sanciones a Venezuela agravaron la crisis económica y provocaron una migración masiva

El informe producido por el Congress Research Service una oficina del Congreso norteamericano, que realiza estas actividades desde 1914, fue generado para para la lectura de todos los miembros del congreso siendo el análisis la dispuesto para el debate en el seno del congreso ya que el tema Venezuela es de mucha importancia actualmente para EEUU. Sucede que las sanciones que «provocaron una crisis sin precedentes» y la «migración masiva de más de 7,7 millones de venezolanos» también incidieron en la caída de la producción de PDVSA y sus filiales, lo que con el tiempo ha ido afectado a EEUU, centro américa y el Caribe ya que Venezuela históricamente ha sido un proveedor energético confiable y debido a estas sanciones (más de 900) la producción y exportación de petróleo y sus derivados fue mermada.

A continuación la traducción al idioma español:

Venezuela: Panorama general de la política de sanciones de Estados Unidos

Desde 2005, Estados Unidos ha impuesto sanciones a

Personas y entidades venezolanas que hayan participado en

acciones criminales, antidemocráticas y/o corruptas. El triunfo

La administración amplió las sanciones estadounidenses más allá

sanciones dirigidas individualmente para incluir medidas financieras más amplias.

sanciones, sanciones sectoriales y sanciones a la

gobierno de Nicolás Maduro. Esas sanciones no lograron

desalojar a Maduro y contribuyó a una crisis económica en

el país que ha impulsado a 7,7 millones de venezolanos a

huir. La Administración Biden ha tratado de aprovechar

alivio de sanciones para incentivar a Maduro a permitir la presidencia

elecciones en 2024 sean lo más libres y justas posible, pero el

Hasta ahora el gobierno venezolano ha seguido prohibiendo

La ganadora de las primarias de la oposición, María Corina Machado, de

correr.

Desarrollos recientes

El 18 de octubre de 2023, la Administración Biden emitió

licencias que alivian las sanciones energéticas a Venezuela a través de

abril de 2024 después de que Maduro y la oposición firmaran el

Acuerdo de Barbados, que incluía una hoja de ruta hacia

celebración de elecciones competitivas. Los funcionarios estadounidenses advirtieron que

Las licencias podrían ser revocadas si el gobierno de Maduro no lo hiciera.

no crear un proceso para permitir que todos los candidatos excluidos se postulen

y liberar a estadounidenses y venezolanos detenidos injustamente

prisioneros políticos.

A finales de noviembre de 2023, el gobierno de Maduro anunció

que los candidatos excluidos del cargo pudieran apelar ante la

Corte Suprema. Machado apeló; la decisión del tribunal es

pendiente. En diciembre, el gobierno de Maduro liberó a 20

prisioneros políticos, 10 estadounidenses encarcelados y Leonard

Francis, un fugitivo estadounidense acusado de soborno naval

escándalo. Además del alivio de las sanciones, Estados Unidos

Liberaron a Alex Saab, un aliado de Maduro sancionado por Estados Unidos.

acusado de lavado de dinero en Estados Unidos.

El 118º Congreso está siguiendo de cerca el grado de

que el gobierno de Maduro cumple con el Acuerdo de Barbados

Acuerdo vinculado al alivio de sanciones de Estados Unidos y podría buscar

modificar la política de sanciones de Estados Unidos. A menos que se indique lo contrario,

La información contenida en este producto proviene del Tesoro.

Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento (OFAC).

El producto no analiza las restricciones a la ayuda exterior.

Restricciones de visa

Desde el año fiscal 2018, el Departamento de Estado ha impuesto visas

restricciones relacionadas con la corrupción o abusos de los derechos humanos

de conformidad con la Sección 7031(c) del Departamento de Estado anual,

Asignaciones para operaciones extranjeras y programas relacionados

actúa sobre 15 venezolanos. El Departamento de Estado también tiene

revocó en privado las visas de venezolanos, incluidas aquellas

de los actuales funcionarios venezolanos y sus familias.

Sanciones relacionadas con el terrorismo

Desde 2006, el Secretario de Estado ha realizado un informe anual

determinación (más reciente en mayo de 2023) de que Venezuela

no está “cooperando plenamente con las organizaciones antiterroristas de Estados Unidos”

esfuerzos” de conformidad con la Sección 40A de la Ley de Exportación de Armas

Ley de Control (22 U.S.C. 2781). Estados Unidos tiene

prohibió todas las ventas y retransferencias de armas comerciales de Estados Unidos a

Venezuela. Controles de exportación del Departamento de Comercio de EE. UU.

relacionados con Venezuela afectan la tecnología de doble uso, incluyendo

Restricciones ampliadas desde mediados de 2020 sobre las ventas a militares.

los usuarios finales. En 2008, de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.)

13224, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó dos

particulares y dos agencias de viajes en Venezuela como

Nacionales Especialmente Designados (SDN) sujetos a activos

bloquear sanciones por apoyar financieramente a Hezbollah, un

Organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos.

Sanciones relacionadas con el tráfico de drogas

El Tesoro ha impuesto sanciones de bloqueo de activos a 11

particulares y 25 empresas con conexiones a

Venezuela al designarlos como Especialmente Designados

Narcóticos conforme a la Ley de Narcóticos Extranjeros

Ley de Designación de Kingpin (P.L. 106-120, Título VIII, como

modificado; 21 U.S.C. 1901 y siguientes).

Sanciones selectivas relacionadas con prácticas antidemocráticas

Acciones, violaciones de derechos humanos y corrupción

En respuesta a la creciente represión en Venezuela, el Congreso

Promulgó la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y Civiles de Venezuela.

Ley de Sociedades de 2014 (P.L. 113-278; 50 U.S.C. 1701 nota).

Entre sus disposiciones, la ley exigía que el Presidente

imponer sanciones a quienes el presidente identificó como

responsable de importantes actos de violencia, graves violaciones

abusos de derechos humanos o acciones antidemocráticas. Congreso extendido

estas autorizaciones de sanciones hasta 2023 en P.L. 116-94.

El presidente Obama emitió E.O. 13692 para implementar P.L. 113-

278 en marzo de 2015, y el Tesoro emitió regulaciones en julio

2015 (31 CFR Parte 591). La E.O. objetivos (para activos

bloqueo y restricciones de visa) aquellos involucrados en acciones o

políticas que socavan los procesos o las instituciones democráticas;

graves abusos contra los derechos humanos; prohibir, limitar o

penalizar la libertad de expresión o de reunión pacífica; y

corrupción pública. Incluye a cualquier persona que sea actual o

ex líder de cualquier entidad involucrada en cualquiera de esos

actividades, así como funcionarios gubernamentales actuales o anteriores.

Aunque las autoridades de sanciones en P.L. 116-94

expiró en diciembre de 2023, el presidente todavía tiene la

autoridad para imponerlos bajo E.O. 13692.

El Tesoro ha impuesto sanciones a SDN a más de 110

venezolanos y al menos ocho entidades conforme a la E.O.

13692. Esas personas incluyen al Presidente Maduro, su

esposa y su hijo; la vicepresidenta Delcy Rodríguez; Defensa

el Ministro Vladimir Padrino López; jueces de la corte suprema;y gobernadores. La Administración Biden no ha

designado nuevas personas o entidades hasta la fecha.

Sanciones financieras adicionales

El presidente Trump impuso sanciones financieras adicionales a

Venezuela en respuesta a los derechos humanos del gobierno

abusos y acciones antidemocráticas. En agosto de 2017,

El presidente Trump emitió E.O. 13808, que prohibía

El acceso de Venezuela a los mercados financieros estadounidenses.

gobierno, incluida la empresa estatal de energía Petróleos de

Venezuela, S.A. (PdVSA), con ciertas excepciones previstas

para minimizar el impacto sobre el pueblo venezolano y Estados Unidos.

intereses. En marzo de 2018, el presidente Trump emitió E.O.

13827 para prohibir transacciones que involucren a venezolanos

emisión por parte del gobierno de moneda, moneda o token digital.

En mayo de 2018, el presidente Trump emitió E.O. 13835, que

transacciones prohibidas relacionadas con la compra de venezolanos

deuda y cualquier deuda contraída con Venezuela pignorada como garantía.

Sanciones sectoriales más amplias

El 1 de noviembre de 2018, el presidente Trump emitió E.O. 13850.

Este E.O. establecer un marco para bloquear los activos y

prohibir ciertas transacciones con cualquier persona determinada por

el Secretario del Tesoro para operar en áreas designadas

sectores de la economía venezolana o involucrarse en actividades corruptas

transacciones con el gobierno de Maduro.

El 28 de enero de 2019, de conformidad con la E.O. 13850, Hacienda

designó a PdVSA como operadora en el sector petrolero del

La economía venezolana y la Secretaría del Tesoro

determinó que la empresa estaba sujeta a sanciones estadounidenses. El

E.O congeló todos los bienes e intereses en propiedad de PdVSA

sujeto a la jurisdicción de los EE. UU. y personas prohibidas de los EE. UU.

(empresas o individuos) de participar en transacciones

con la compañía. El Tesoro también sancionó a Venezuela

Banco Central, Banco Nacional de Desarrollo y empresa aurífera estatal Minerven. Hacienda ha impuesto

sanciones de conformidad con la E.O. 13850 sobre 22 personas, 91

entidades y 47 buques, ninguno de los cuales fue designado

bajo la Administración Biden.

Sanciones al Gobierno de Maduro

En agosto de 2019, el presidente Trump emitió E.O. 13884,

congelar los activos del gobierno de Maduro en Estados Unidos

Estados Unidos y bajo el control de personas estadounidenses. El orden

prohibió a las personas estadounidenses realizar transacciones con

el gobierno de Maduro a menos que lo autorice la OFAC. E.O.

13884 también autorizó sanciones financieras y visa.

Restricciones a personas no estadounidenses que ayuden a Maduro.

gobierno. Hay cinco individuos y una entidad.

designados bajo esta orden ejecutiva, ninguno de los cuales fue

designado por la Administración Biden.

Para permitir asistencia al pueblo venezolano, OFAC

licencias emitidas que autorizan transacciones que involucren

entrega de alimentos, productos agrícolas y medicinas;

remesas; organizaciones internacionales; y

servicios de comunicaciones. Un gobierno de 2021

El informe de la Oficina de Responsabilidad encontró que, a pesar de esos

licencias, el cumplimiento excesivo de las sanciones estadounidenses había limitado

alguna ayuda humanitaria a los venezolanos.

Administración Biden: Licencias

Desde 2019, la OFAC ha emitido y modificado licencias para

permitir ciertas transacciones. La administración Biden ha

emitió licencias para alentar al gobierno de Maduro a

negociar un camino hacia elecciones libres y justas. En mayo de 2022,

La OFAC permitió a Chevron, la única gran empresa energética de EE.UU.

compañía aún en Venezuela, para discutir operaciones futuras

con PDVSA. En noviembre de 2022, tras negociaciones

reiniciado, la OFAC emitió una licencia que permitía a Chevron

Reanudar la producción, importación y exportación de petróleo.

productos en sus empresas conjuntas existentes en Venezuela. En

18 de octubre de 2023, Hacienda

• emitió una licencia general de seis meses temporalmente

autorizar transacciones que involucren al sector del petróleo y el gas

en Venezuela;

• emitió otra licencia general que autoriza transacciones

con Minerven, en parte para reducir el comercio ilícito de oro; y

• eliminó las prohibiciones sobre el comercio secundario de ciertos

Bonos venezolanos y deuda y capital de PdVSA.

Reanudar el comercio petrolero con Venezuela y permitir

Desarrollarán gas venezolano y lo exportarán a Europa

Los aliados podrían promover los intereses energéticos y de seguridad de Estados Unidos.

Estas licencias también pueden impulsar la economía de Venezuela y

reducir la emigración, otro objetivo de la política estadounidense. queda por

Está por verse si la Administración Biden ampliará estos

licencias más allá de abril de 2024, sin embargo, ya que pocos observadores

predicen que los funcionarios de Maduro permitirán incluso una mínima

que se produzcan elecciones competitivas.

Consideraciones del Congreso

El Congreso ha mantenido un amplio apoyo a un acuerdo negociado.

solución a la crisis en Venezuela que conduzca a una paz libre y justa

elecciones. En 2019, el Congreso promulgó P.L. 116-94, que

incluyó el Programa de Ayuda de Emergencia para Venezuela, Democracia

Ley de Asistencia y Desarrollo (VERDAD) (S. 1025).

La ley amplió sanciones selectivas en materia de corrupción.

y acciones antidemocráticas hasta 2023. Legislación para

reautorizar a las autoridades sancionadoras en la Ley VERDAD ha

introducido pero no considerado (H.R. 6831/S. 3363).

Otra legislación introducida crearía nuevas sanciones

delitos (H.R. 5670), imponer restricciones de visa a

individuos que apoyan a Venezuela (S. 1129), y codifican

órdenes ejecutivas seleccionadas y crear ayuda exterior de EE. UU.

Restricciones a países que apoyan militarmente a Venezuela.

(S. 995).

Algunos en el Congreso han apoyado el alivio de las sanciones, argumentando

que las sanciones amplias no han logrado sus objetivos y han

perjudicar al pueblo venezolano. En cambio, otros miembros de

El Congreso se ha opuesto al alivio de las sanciones y ha

introdujo una legislación que prohibiría las importaciones estadounidenses de

Petróleo venezolano (S. 3053). Han instado a Biden

Administración revocará las licencias otorgadas en octubre

2023, argumentando que es poco probable que la Corte Suprema alineada con Maduro

para permitir la candidatura de Machado. Ver CRS en foco IF10230,

Venezuela: crisis política y política estadounidense.

AUTOR. Clare Ribando Seelke, Specialist in Latin American

Affairs

Venezuela: Panorama general de la política de sanciones de Estados Unidos