Las 10 Noticias más relevantes de USA para el Viernes 05 de abril de 2024

1. El presidente Biden anuncia nuevas medidas para combatir la inflación.

El presidente Biden anunció una serie de medidas para combatir la inflación, incluyendo la liberación de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo y la inversión en la producción nacional de energía.

2. La Corte Suprema de EE. UU. anula una ley histórica que protegía el derecho al aborto.

La Corte Suprema de EE. UU. anuló Roe v. Wade, una decisión histórica de 1973 que protegía el derecho al aborto a nivel nacional. Esta decisión deja en manos de los estados la decisión de legalizar o no el aborto.

3. El Congreso de EE. UU. aprueba un nuevo paquete de ayuda para Ucrania.

El Congreso de EE. UU. aprobó un nuevo paquete de ayuda para Ucrania por valor de 40.000 millones de dólares. Este paquete incluye ayuda militar, económica y humanitaria.

4. El FBI investiga un tiroteo masivo en una escuela primaria de Texas.

Un hombre armado abrió fuego en una escuela primaria de Texas, matando a 19 niños y dos adultos. El FBI está investigando el tiroteo como un acto de terrorismo doméstico.

5. La economía de EE. UU. crea menos empleos de lo esperado en marzo.

La economía de EE. UU. creó solo 164.000 empleos en marzo, por debajo de las expectativas de los analistas. Esto podría ser un indicio de que la economía se está desacelerando.

6. La inflación en EE. UU. alcanza su nivel más alto en 40 años.

La inflación en EE. UU. alcanzó el 8,5% en marzo, su nivel más alto en 40 años. Esto está provocando un aumento en el costo de vida para los estadounidenses.

7. El precio de la gasolina en EE. UU. supera los $5 por galón en algunas ciudades.

El precio de la gasolina en EE. UU. ha superado los $5 por galón en algunas ciudades, lo que está poniendo una presión financiera sobre los automovilistas.

8. Los casos de COVID-19 vuelven a aumentar en algunas partes de EE. UU.

Los casos de COVID-19 están volviendo a aumentar en algunas partes de EE. UU., lo que ha llevado a algunas ciudades a reimponer medidas de restricción.

9. La temporada de huracanes en el Atlántico comienza el 1 de junio.

La temporada de huracanes en el Atlántico comienza el 1 de junio y se espera que sea una temporada activa. Los residentes de las zonas costeras deben estar preparados para la posibilidad de un huracán.

10. El Día de la Tierra se celebra el 22 de abril.

El Día de la Tierra se celebra el 22 de abril y es un día para celebrar la Tierra y promover la sostenibilidad ambiental.

Las 10 Noticias más relevantes de USA para el Viernes 05 de abril de 2024 was last modified: by