Ted Cruz lidera el equipo de senadores de EEUU que exigen visitar Guyana para investigar crímenes de lesa humanidad que se han cometido en ese país.

Un grupo de legisladores y expertos de varios estados de Estados Unidos quiere viajar a Guyana para investigar las denuncias de crímenes de lesa humanidad que se han cometido en ese país.

Los crímenes de lesa humanidad son aquellos que se realizan contra la población civil como parte de un ataque generalizado o sistemático, y que implican actos como asesinato, tortura, violación, desaparición forzada, persecución o apartheid.

Según los informes, en Guyana se han producido varios casos de estos crímenes, especialmente contra los indígenas, los afrodescendientes y los opositores políticos al gobierno del presidente Irfaan Ali.

Entre los casos más graves se encuentran:

La masacre de Lindo Creek, donde ocho mineros fueron asesinados y quemados en 2008 por supuestos paramilitares vinculados al gobierno.

La masacre de Lusignan, donde once personas, incluyendo cinco niños, fueron asesinadas a tiros en sus casas en 2009 por un grupo armado que buscaba vengarse de la muerte de un líder criminal.

La masacre de Bartica, donde doce policías y un civil fueron asesinados en una emboscada en 2008 por el mismo grupo armado que perpetró la masacre de Lusignan.

La desaparición forzada de más de 400 personas entre 2002 y 2008 por parte de escuadrones de la muerte que operaban con el apoyo del gobierno y el ejército.

La violación sistemática de los derechos humanos de los indígenas, que sufren discriminación, despojo de sus tierras, violencia sexual y asesinatos selectivos por parte de agentes estatales y privados.

Estos hechos han sido denunciados por organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como por organizaciones locales como la Comisión de Derechos Humanos de Guyana y la Asociación Amerindia.

Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho justicia para las víctimas ni se ha castigado a los responsables. Por el contrario, el gobierno ha negado la existencia de estos crímenes y ha obstaculizado las investigaciones.

Por eso, un equipo compuesto por miembros de la Asamblea Estatal y senadores de Texas, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Kentucky, Mississippi y Tennessee y otros expertos piden ir a #Guyana a investigar estos crímenes.

El equipo está liderado por el senador texano Ted Cruz, quien ha expresado su preocupación por la situación de derechos humanos en Guyana y ha instado al gobierno estadounidense a tomar medidas al respecto.

El objetivo del equipo es recabar información sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Guyana, entrevistar a las víctimas y testigos, visitar los lugares donde ocurrieron las masacres y presentar un informe con sus hallazgos y recomendaciones.

El equipo espera contar con el apoyo del gobierno guyanés para realizar su labor, pero también está dispuesto a actuar sin su consentimiento si es necesario.

El equipo cree que es importante que se esclarezca la verdad sobre lo que ha pasado en Guyana y que se haga justicia para las víctimas. Asimismo, considera que es necesario que se respeten los derechos humanos de todos los guyaneses y que se garantice la paz y la democracia en el país.

El equipo espera viajar a Guyana en las próximas semanas y dar a conocer su informe al público lo antes posible.

