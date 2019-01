En la jornada, 47 empresas transaron 410.199,48 euros y $ 712.119,19, mientras que 715 personas naturales negociaron 46.123,75 euros y $ 256.836.

El pasado viernes se negociaron en la subasta 87 del sistema cambiario Dicom 456.323,23 euros y 968.955,44 dólares para un total equivalente de

$ 1.489.118,28, calculados a una tasa de 1,1399 dólares por euro, según los tipos de cambio publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV).

De acuerdo con el BCV, la tasa de cambio para el euro fue de BsS: 2.376,20, en tanto que para el dólar fue de BsS. 2.084,39, un alza de BsS. 511,84 o 32,54% en comparación con el precio fijado el miércoles de BsS 1.572,55.

En la jornada, 47 empresas transaron 410.199,48 euros y 712.119,19 dólares, mientras que 715 personas naturales negociaron 46.123,75 euros y 256.836,25 dólares.

Las empresas que más adquirieron divisas fueron Alimentos Heinz con

$ 170.000 para importar materia prima; Importadora DFCA con €142.500 para producto terminado; Telefónica Venezolana con $ 100.000 para la compra de producto terminado; Bimbo de Venezuela con $ 80.000 para la importación de materia prima y Tatal Supreme con € 72.000.

Recientemente, el economista y diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, aseguró que la depreciación del bolívar es una situación “real y nefasta” para el país, pues “el que paga los platos rotos es el propio venezolano que vive buscando fórmulas para salir de los soberanos porque todos los días de devalúan”.

“Cuando el país tiene hiperinflación vives en una continua devaluación, la moneda buena sustituye la moneda mala”, explicó el economista.

fuente.panorama

El DICOM sigue pulverizando al Bolívar y se monta en BsS 2.084,39 por Dólar was last modified: by

Loading...

El DICOM sigue pulverizando al Bolívar y se monta en BsS 2.084,39 por Dólar

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):