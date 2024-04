Avanza el plan para la optimización del Sistema Ferroviario IFE

PRENSA IFE – MPPT.- En un determinado impulso por el desarrollo ferroviario de la nación, el Ministro del Poder Popular para el Transporte Ramón Velásquez Araguayán, lideró una detallada inspección de los avances del Plan de Optimización del Sistema Ferroviario Ezequiel Zamora I, en las instalaciones del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE).

Estas acciones enmarcadas en el programa de mantenimiento, consisten en la rehabilitación del material rodante, las estaciones, y la vía férrea, en aras de garantizar la confiabilidad y seguridad de la población. Velásquez Araguayán indicó que próximamente, IFE incorporará mayor cantidad de trenes en operación, para así minimizar los tiempos de espera de los usuarios, en un sistema rápido, seguro, económico y confiable.

Durante la jornada participaron el Viceministro de Transporte Acuático, Edglis Herrera Balza, la presidenta del IFE, Gertrudis Infante, y destacadas autoridades de la Gran Misión Transporte Venezuela, realizando un recorrido por tres estaciones del sistema, logrando visualizar los avances significativos y mejoras de los diversos espacios y ambientes.

En este sentido Infante señaló que «reafirmamos nuestro compromiso con la modernización y eficiencia del sistema ferroviario nacional. Cada detalle, avance y decisión tomada durante la inspección, refleja el compromiso firme de nuestro liderazgo con el bienestar de los usuarios y el progreso de la infraestructura ferroviaria que impulsa el crecimiento económico y la conectividad en el país».

Por otra parte, la ejecución de este plan está a cargo de los entes del sector acuático, quienes llevan la responsabilidad y apoyo para impulsar la nueva visión estratégica y esfuerzo conjunto por alcanzar estándares de excelencia en la prestación del servicio comercial.

Con este hito, la Gran Misión Transporte Venezuela, continúa dando muestra del compromiso y avances hacia un futuro ferroviario brillante y sostenible para todo el pueblo venezolano.

