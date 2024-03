Sector aéreo firma convenio de formación académica con la UNE

Prensa MPPT – INAC – BAER).- Con el objetivo de fortalecer la formación académica de sus funcionarios en el ámbito aeronáutico, el Cnel. Leonardo Briceño Dudamel, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), y el GB. Enzo Puglisi De Nisco, presidente de Bolivariana de Aeropuertos (BAER), firmaron un convenio interinstitucional con la Universidad de Nueva Esparta. Esta alianza busca promover la investigación, el intercambio de conocimientos y la actualización constante de los profesionales que trabajan en el campo de la aviación civil en Venezuela. A través de este acuerdo, se establecerán programas de formación, cursos especializados y jornadas de actualización que permitirán a los participantes adquirir conocimientos teóricos y prácticos de alta calidad. El INAC y BAER, como entes del sector aéreo encargados de regular y gestionar la aviación civil en el país, ven en esta alianza una oportunidad única para colaborar con la Universidad de Nueva Esparta en el impulso de la formación académica de los futuros profesionales del sector aeronáutico. Con esta alianza, se espera contribuir al desarrollo y la profesionalización de la industria aeronáutica en Venezuela, asegurando la excelencia en la formación de los estudiantes y profesionales que deseen especializarse en este campo tan importante para el país. Prensa– Jessica Carreño

Sector aéreo firma convenio de formación académica con la UNE was last modified: by