Farmatransporte garantiza atención a los trabajadores

Prensa MPPT (06/03/2024).- En garantía del bienestar de la fuerza laboral, el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, en compañía de autoridades de la sede ministerial, inauguraron este miércoles la nueva farmacia “FarmaTransporte”, para el beneficio de los trabajadores y jubilados de la institución.

Con el corte de cinta, este 6 de marzo se oficializó la apertura de los espacios que estarán destinados a ofrecer medicamentos a precios accesibles para el personal activo y jubilado, gracias al apoyo del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica (SUAF).

“Hoy estamos aquí, en alianza con el SUAF, atendiendo los requerimientos de nuestra clase trabajadora, garantizándoles un servicio de calidad a bajos costos y comprometidos en seguir la visión humanista de nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro”, expresó el líder de la cartera ministerial.

«Excelente iniciativa de tener una farmacia más cercana, sin necesidad de trasladarnos de un lugar a otro, agradecida totalmente y espero que estos proyectos sigan surgiendo», declaró Ana Rodríguez trabajadora del MPPT.

