Fallas de telefonía móvil se incrementa ante interrupciones del servicio eléctrico

Caracas, 27 de septiembre de 2019.-

De acuerdo con la tercera encuesta de percepción ciudadana sobre los servicios de telefonía e internet móvil realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) para el primer semestre del 2019, en siete centros urbanos del territorio nacional, el 21% de los usuarios consultados afirmó que su frecuencia de señal presenta interrupciones en momentos de apagones.

Esta cifra representa un aumento sustancial de 17 puntos porcentuales -con respecto a anteriores mediciones- de quienes indican que la señal móvil falla siempre que ocurre la suspensión del servicio eléctrico en sus áreas de cobertura, siendo esto un factor que incide de manera directa en la calidad de la prestación del servicio. El análisis señala, además, que 42% de los consultados presenta fallas de su señal de telefonía todos los días y, de este porcentaje, un 33% aseguró que las interrupciones del servicio se presentan varias veces al día.

En este sentido, al medir las experiencias de los usuarios por las ciudades que participaron en el estudio (Caracas, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, San Cristóbal, Barcelona y Ciudad Bolívar), Julio Cubas, presidente del OVSP señaló que: “Maracaibo y Ciudad Bolívar fueron las ciudades que con mayor incidencia reportan fallas todos días con un 54% y 48% de los casos respectivamente, y así mismo es donde menor aceptación del servicio se registra al ser consultados sobre la calidad, contrastando con Caracas que siendo la tercera ciudad con menos índice de fallas después de Barquisimeto y San Cristóbal, se evidencia una mejor valoración sobre la calidad tanto para llamada de voz y datos móviles”.

Entre otros datos de interés, a lo largo de los estudios realizados desde mediados del año 2018 se ha podido apreciar que el servicio de llamada de voz ha sido siempre mejor valorado por los usuarios que el servicio de datos móviles, con una diferencia entre ambas de 10 puntos porcentuales. Sin embargo, los más recientes resultados muestran que, aunque ambos servicios disminuyeron en su aceptación, fue más significativo en el caso de datos móviles pasando de 55% de opiniones positivas en diciembre de 2018 a 43% en junio de 2019. A pesar de ello, la penetración del teléfono inteligente pasó en este mismo período de 56 a 64%, destacando con mayores índices las ciudades fronterizas de San Cristóbal y Maracaibo.

Recientemente empresas proveedoras de telefonía móvil anunciaron un aumento de sus tarifas oscilando en más del 200% de su costo, no obstante son diversas las dificultades que estas deben sortear en el actual contexto económico para mantener operaciones más aún en un esquema de racionamiento del servicio eléctrico en donde deben mantener soluciones de energía alterna en su red de estaciones para lograr cierto nivel de autonomía ante fallas del mismo, lo que implica inversiones importantes en equipamiento, mantenimiento de la infraestructura e incluso gestiones que pueden llegar a modificación de la topología de las red para optimizar el funcionamiento de la señal.

Los resultados de dichos estudios están disponibles para consultas ingresando a la página web: www.asoesda.org o visitando las redes sociales de la organización en Twitter e Instagram @asoesda. De igual forma, para contactos directos, disponen del correo electrónico asoesda@gmail.com

