Final de Vuelta Copa Libertadores,. y la Copa es para…

Este sábado se juega la segunda final de la Copa Libertadores y luego de un vibrante primer partido River Plate y Boca Juniors están preparados para definir el que será el partido más importante de su historia. La página Oddsshark analiza como llega cada equipo y las apuestas más atractivas para cada uno.

En la ida se pudo apreciar dos posturas diferentes para plantear el encuentro, por un lado, River salió con 5 defensas, pero fue el equipo que más ocasiones de peligro creo en el arco rival. En cambio, Boca se vio superado y sólo la actuación de su arquero y la precisión de sus atacantes le permite seguir con posibilidades de ganar. En los sitios de apuestas si el Millonario gana la final se paga a 2,20 y se pagaría un valor de 1,53 si se proclaman campeones. La victoria del Xeneize se cotiza a 3,80 y por ganar el torneo se pagaría una cuota de 2,37.

Gallardo sigue suspendido y no podrá dirigir desde el campo de juego, la cábala que favorece a River es que con Matías Biscay reemplazando al entrenador aún no han perdido. Además, los locales están invictos en 12 de sus últimos 13 partidos por Copa Libertadores ya que sólo Gremio fue capaz de derrotarlos en semifinales. La baja de Scocco y de Santos Borré debilita a River en ataque y deberá apoyarse en Pratto para hacer los goles. En sus últimos 3 partidos contra su máximo rival en todas las competiciones, River ha marcado al menos 2 goles y en los últimos 5 ha logrado anotar. Que el Millonario marque al menos 2 goles se paga a 4,00 y si logra ganar el encuentro y es el único equipo que se haga presente en el marcador se pagaría un adicional de 3,10.

Boca llega con la buena noticia de que sus delanteros, Wanchope y Benedetto, anotaron en el partido anterior y ya cuentan con Andrada para que pueda defender el arco. El Xeneize está invicto en sus últimos 9 partidos de Copa Libertadores y en 7 de los 8 más recientes lograron anotar en el menos en 2 ocasiones. Que ambos equipos anoten se cotiza a 2,20 y si se superan los 2 goles en total se pagaría un extra de 3,10.

En los últimos años River ha sido más que Boca en las fases decisivas, eliminando a Boca de la Sudamericana, Libertadores y derrotándolo en la final de Copa Argentina de este año. Para los analistas de Oddsshark River se quedará con la Copa luego de ganar el partido 2 a 1, resultado que se paga a 9,50 y además si consigue remontar el marcador se pagaría un valor de 9,00.

Final de Vuelta Copa Libertadores,. y la Copa es para… was last modified: by

Loading...

Final de Vuelta Copa Libertadores,. y la Copa es para…

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):