Hasta 6 horas en colas pasan los zulianos para cargar gasolina en sus vehículos

25 de septiembre de 2019 | Prensa UNT Zulia

Desde el pasado lunes las largas colas en las estaciones de servicio regresaron para atormentar nuevamente a los zulianos. Centenares de vehículos se aglomeran a diario en las inmediaciones para tratar de surtir 30 litros de gasolina por unidad. José Luis Alcalá Rhode, presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT) en el estado Zulia, exigió al Gobierno Nacional una acción que busque acabar con esta situación en la región.

“No es posible que otra vez los zulianos tengan que hacer largas colas desde la madrugada y esperar hasta 6 horas o más para poder echar gasolina. Esto nuevamente demuestra la incapacidad de un gobierno de turno que no tiene intenciones en resolver la crisis de combustible que cada día se agudiza”, expresó.

Alcalá Rhode, señaló que el retraso en la distribución de combustible ha agudizado el problema en la región y acotó que por parte de la estatal petrolera Pdvsa no existe un pronunciamiento sobre el problema.

“Solo tienen una excusa y culpan a Estados Unidos de las situaciones negativas causadas por la ineficiencia de este gobierno. Ni el gobernador del estado da la cara a los zulianos por la crisis en la que mantienen sumergida a la región, parece que no hay gobierno”, sentenció.

El presidente de UNT Zulia criticó la venta ilegal de combustible en algunos puntos de la ciudad de Maracaibo a precios dolarizados y solicitó a los cuerpos de seguridad que se dediquen a combatir el contrabando de extracción y a las mafias internas que se presentan en las estaciones de combustible donde solo un grupo de privilegiados puede tanquear sus vehículos en su máxima capacidad discriminando a los usuarios que pasar horas en las colas bajo la inclemencia del sol.

En : Política