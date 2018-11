Henrique Capriles insiste en que la salida debe ser “pacífica y negociada”

CARACAS.- En el marco del congreso del Frente Amplio en el Aula Magna de la UCV, se hicieron virales las declaraciones de Henrique Capriles quién en los últimos meses y luego que solapadamente estuvo apoyando la candidatura de Henry Falcón en las elecciones presidenciales de Mayo 2017, y que ahora se niega a reconocer.

Capriles, al parecer con intención de ser la voz preponderante del evento declaró lo siguiente a los medios:

#26Nov | “Quienes defienden la verdad, bienvenidos sean: esta posición nos va permitir ser libres. Los actores internacionales apuestan por una salida política pactada, negociada, que permita una salida democrática”, Henrique Capriles en el congreso del FAVL | Por: @Luiskparada pic.twitter.com/Izly9tW5y3 — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 26 de noviembre de 2018

#26Nov | Henrique Capriles: “El país está en crisis, así como la política y los partidos. La gente siente que la política no le da respuesta, y creo que el reto es ver cómo presentamos una estrategia, un plan viable que no se convierta en más frustración.” |Vía: @Luiskparada pic.twitter.com/dwDLZ1UUOf — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 26 de noviembre de 2018

[#VIDEO] Congreso Nacional Venezuela Libre: "El 10 de enero se abre una etapa desconocida, se trata de que en Venezuela se pretende mantener en el poder alguien que no ha sido ni siquiera producto de un proceso electoral", Henrique Capriles #26Nov https://t.co/hwIWWXTOAR pic.twitter.com/w5b3FaeCI3 — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 26 de noviembre de 2018

La actitud de Capriles ha sido muy criticada por diversos sectores opositores al actual gobierno de Venezuela, sumados a sectores que anterioremente no lo adversaban, debido a sus posiciones ambiguas desde el año 2013 cuando de acuerdo a las voces que lo critican no defendió como debería las elecciones que ganó ante Maduro.

