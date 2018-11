José Guerra, integrante de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional (AN), diputado y economista venezolano, aseguró este domingo que la hiperinflación llegará a 1.000.000%, antes de finalizar el año.

“No hay duda de que la hiperinflación este año en Venezuela va a alcanzar 1.000.000% esto implica una destrucción del poder adquisitivo de los salarios, las pensiones y las jubilaciones”, dijo Guerra durante una entrevista en Unión Radio.

El economista afirmó que la hiperinflación se debe a la emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) y la devaluación pronunciada del bolívar en el “mercado paralelo”.

“Para el año 2019 todo augura a una situación similar, o peor, a la actual en virtud de la caída de los precios del petróleo y la significativa disminución de los ingresos fiscales petroleros. Esto va a obligar al gobierno a seguir recurriendo al BCV”, resaltó.

Con información de Unión Radio.

José Guerra: Sin duda la hiperinflación en Venezuela llegará a 1.000.000 % este año was last modified: by

Loading...

José Guerra: Sin duda la hiperinflación en Venezuela llegará a 1.000.000 % este año

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):