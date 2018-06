La esgrima caraqueña rumbo al Campeonato Nacional

Con el florete infantil como protagonista, comenzó la temporada de competencias de esgrima en Distrito Capital. El viernes 22 de junio, la Sala de Armas Rodolfo Bartha de la Universidad Central de Venezuela inició la Temporada de Competencias Regulares de la Asociación de Esgrima de Distrito Capital 2018, con miras a fortalecer a la Selección Distrital, rumbo al Campeonato Nacional de Esgrima 2018 en la Categoría Infantil.

Las nuevas autoridades de la Asociación de Esgrima de Distrito Capital, Lic. Milagros Girón (presidente) y Dr. Fernando Falcón (Vicepresidente), informaron que se trata de una competencia que mide, potencia y motiva a los atletas en las categorías A, B y C de Florete, Espada y Sable.

También destacaron que con esta temporada de competencias los niños y jóvenes que representarán a la selección distrital ante los demás estados venezolanos, se prepararán mental y físicamente para enfrentar las exigencias propias de un campeonato de calibre nacional.

Distrito Capital se ha destacado en las últimas ediciones del Campeonato Nacional de Esgrima gracias a la participación de su equipo. Sus atletas han alcanzado grandes logros y se espera que vuelvan a repetirlos en la próxima edición, a realizarse en San Felipe, Estado Yaracuy.

La Temporada de Competencias Regulares de la Asociación de Esgrima de Distrito Capital 2018, continuará en las siguientes semanas con el apoyo de entrenadores y directivos, en todas las armas.

El Resultado de la primera competencia, realizada el pasado 22 de junio, que reunió atletas femeninos del arma florete, en las categorías Masculino “A” (nacidos en 2008-2009), Masculino y Femenino “B” (nacidos en 2007-2006) y Masculino y Femenino “C” (nacidos en 2004 y 2005), fue el siguiente:

MEDALLERO

FLORETE FEMENINO “C”

Adriana Duque: Oro

Gabriela Carrillo: Plata

Samira Valladares: Bronce

Sofía Valladares: Bronce

Karla Caraballo: Bronce

FLORETE MASCULINO C

Erick Martínez: Oro

Miguel Oropeza: Plata

FLORETE FEMENINO B

Andreína Venegas: Oro

Akemi Angulo: Plata

FLORETE MASCULINO B

Oliver Arbona: Oro

Ángel Martínez: Plata

FLORETE MASCULINO A

Miguel Ángel Valero: Oro

Luigi Torres: Plata

