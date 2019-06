La NASA presentó una foto de una rara «montaña» en un planeta enano

CALIFORNIA.- La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) publicó una foto de una de las montañas de Ceres, uno de los planetas enanos con mayor tamaño en el cinturón de asteroides, y asegura que «no se parece a nada que la humanidad haya visto antes».

«Ahuna Mons es la montaña más grande en el asteroide más grande conocido en nuestro Sistema Solar, Ceres, que orbita nuestro Sol en el cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter. El Ahuna Mons, sin embargo, no se parece a nada que la humanidad haya visto antes», expresó la NASA en un comunicado publicado en apod.nasa.gov.

Agregaron que sus laderas «están adornadas no con viejos cráteres, sino con jóvenes rayas verticales».

La agencia estadounidense precisó que la hipótesis que está «basada en numerosas mediciones de gravedad, sostiene que una burbuja de lodo surgió de las profundidades del planeta enano y atravesó la superficie helada en un punto débil, rico en sal reflectante y luego se congeló».

«Se cree que las rayas brillantes son similares a otros materiales recientemente resaltados, como los visibles en los famosos puntos brillantes de Ceres», puntualizaron.

El medio RT citó en su sitio web un estudio de Nature Geoscience en donde los investigadores ofrecen detalles sobre la formación de esta montaña de casi 4 mil metros.

De acuerdo a este sitio web, Wladimir Neumann, uno de los participantes del estudio, indicó que «en esa región, el interior de Ceres no es sólido y rígido, sino que se mueve y está al menos parcialmente en estado fluido. Esta ‘burbuja’ que se formó en el manto de Ceres, debajo del Ahuna Mons, es una mezcla de agua salina y componentes de roca».

La imagen se construyó con mapas de superficie tomados de Ceres en 2016 con la ayuda de la misión robótica Dawn. Este completó su misión en 2018 y aún continúa orbitando Ceres aunque sin combustible para que sus antenas señalen hacia la Tierra.

