Histórico! VIDEO: Ingenuity es la primera aeronave terrestre en volar en otro Planeta

En un hito histórico, El helicoptero Ingenuity es la primera aeronave terrestre en volar en otro Planeta.

El helicóptero autónomo Ingenuity de la NASA realizó este 19 de abril su primer vuelo en Marte y se convirtió en la primera aeronave de la historia que sobrevoló otro planeta.



Este dron mide 49 centímetros, en Marte pesa cerca de 680 gramos —en la Tierra serían unos 1,8 kilogramos— y funciona gracias a seis baterías de iones de litio, que se cargan gracias a una matriz solar instalada en la parte superior de su rotor.

