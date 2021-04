La NASA informa que el helicóptero Ingenuity está desplegado y listo para volar en Marte.

«¡Se confirma el aterrizaje del helicóptero de Marte! Su viaje de 471 millones de kilómetros a bordo del Perseverance terminó hoy con la caída final de 10 centímetros desde el vientre del róver hasta la superficie de Marte. ¿Próximo hito? Sobrevivir a la noche», tuiteó el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, que también publicó una imagen que mostraba que el Perseverance se había alejado del helicóptero.

La NASA informa que el helicóptero Ingenuity está desplegado y listo para volar en Marte was last modified: by

Temas relacionados:

En : Tecnología