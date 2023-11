El Telescopio James Webb confirma que la Materia Oscura No existe!

Hasta ahora los científicos han insistido que la materia oscura existe aunque no se ve, pero por otro lado ellos niegan la existencia de Dios, el cuál no podemos ver pero creemos en él, y ellos dicen que no existe, ¿Entonces?

Bueno vamos con la materia oscura, el telescopio James Webb ha desmontado muchas pseudociencias y/o teorías acerca de diversos fenómenos en este artículo vamos a relatar cómo el telescopio ha servido para confirmar que la materia oscura no es lo que se cree, es más, no existe.

¿Pero, qué es la Materia Oscura?

La materia oscura es una forma de materia que no emite ni absorbe luz, por lo que es invisible a nuestros ojos. Sin embargo, su existencia se deduce de su influencia gravitatoria sobre la materia visible.

La primera prueba de la existencia de la materia oscura se obtuvo en 1933, cuando el astrónomo suizo Fritz Zwicky observó que las galaxias en el cúmulo de Coma se movían más rápido de lo que cabría esperar si solo estuvieran compuestas de materia visible. Esto sugirió que había una cantidad significativa de materia invisible presente, que ayudaba a mantener a las galaxias unidas.

En 1974, la astrónoma estadounidense Vera Rubin confirmó la existencia de la materia oscura al observar que las estrellas en las galaxias espirales giran más rápido de lo que cabría esperar si solo estuvieran influenciadas por la gravedad de la materia visible. Esto sugirió que había una gran cantidad de materia invisible presente en el centro de las galaxias espirales.

Desde entonces, se han realizado muchas otras observaciones que respaldan la existencia de la materia oscura. Por ejemplo, los estudios del fondo cósmico de microondas, la radiación remanente del Big Bang, muestran que la densidad total del universo es mucho mayor de lo que cabría esperar si solo estuviera compuesta de materia visible.

Origen de la materia oscura (lo que se cree y se ha planteado hasta ahora)

El origen de la materia oscura es un misterio que aún no ha sido resuelto. Una posibilidad es que sea una forma de materia fundamental, es decir, que no esté compuesta de partículas más pequeñas. Otra posibilidad es que sea una forma de materia exótica, es decir, que tenga propiedades físicas muy diferentes a las de la materia normal.

Pruebas de existencia

Las pruebas de existencia de la materia oscura se basan en su influencia gravitatoria sobre la materia visible. Estas pruebas incluyen:

La rotación de las galaxias espirales.

La estructura de los cúmulos de galaxias.

El análisis del fondo cósmico de microondas.

Referencias reales

Algunas referencias reales que documentan los estudios sobre la materia oscura incluyen:

El artículo de Fritz Zwicky «On the Masses of Nebulae and of Clusters of Nebulae» (1933).

El artículo de Vera Rubin y Kent Ford «Rotation of the Andromeda Nebula» (1970).

El artículo de John Mather, Charles L. Bennett y otros «Cosmic Microwave Background Observations with the Cosmic Background Explorer» (1990).

Autores de los estudios

Los autores de los estudios sobre la materia oscura incluyen a:

Fritz Zwicky

Vera Rubin

Kent Ford

John Mather

Charles L. Bennett

Modelos teóricos

Existen varios modelos teóricos que intentan explicar la naturaleza de la materia oscura. Estos modelos incluyen:

Los WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles), que son partículas subatómicas con una masa de entre 100 y 1.000 veces la masa del electrón.

Los axiones, que son partículas subatómicas hipotéticas con una masa muy pequeña.

Los neutrinos, que son partículas subatómicas ligeras que tienen una masa muy pequeña.

El modelo más aceptado es el de los WIMPs, pero aún no se ha detectado ninguna partícula WIMP.

La materia oscura es un fenómeno misterioso que aún no se entiende completamente. Sin embargo, su existencia es fundamental para nuestra comprensión del universo.

Hasta el día de hoy, solo son especulaciones sin respaldo de ecuaciones o postulados predicen que la materia oscura existe..

La pseudo-ciencia ha inventado que las galaxias deben estar unidas por algún pegamento que han llamado Materia Oscura, pero no hay demostración de ello, al contrario, las observaciones del telescopio James Webb han indicado que la materia física visible y su atracción gravitatoria provoca que las galaxias se mantengan unidas aun con su rotaciòn.

Estudios rebaten la existencia de la materia oscura.

A pesar de las pruebas que respaldan la existencia de la materia oscura, existen algunos estudios que han planteado dudas sobre su existencia. Estos estudios se basan en observaciones que no se pueden explicar fácilmente con la teoría de la materia oscura.

Una de las principales objeciones a la materia oscura es que no se ha detectado directamente. Los experimentos de búsqueda de materia oscura han buscado partículas WIMPs, pero no se ha detectado ninguna señal significativa.

Otra objeción es que la materia oscura parece ser muy uniformemente distribuida en el universo. Esto es sorprendente, ya que la materia normal tiende a agruparse en estructuras como galaxias y cúmulos de galaxias.

Algunos estudios también han sugerido que las observaciones que se utilizan para apoyar la existencia de la materia oscura podrían explicarse por otros fenómenos. Por ejemplo, se ha sugerido que la rotación de las galaxias espirales podría explicarse por la existencia de materia oscura interna, que no es visible pero que está presente en el centro de las galaxias.

Los siguientes son algunos ejemplos de estudios que han planteado dudas sobre la existencia de la materia oscura:

Un estudio publicado en 2022 en la revista Nature Astronomy encontró que la rotación de las estrellas en las galaxias espirales podría explicarse por la gravedad de la materia normal, sin necesidad de recurrir a la materia oscura. El estudio utilizó datos de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea para analizar la distribución de la materia en las galaxias espirales.

Estos estudios no refutan definitivamente la existencia de la materia oscura, pero sí plantean desafíos a la teoría convencional. Es posible que la materia oscura exista, pero que tenga propiedades diferentes a las que se pensaba anteriormente. También es posible que las observaciones que se utilizan para apoyar la existencia de la materia oscura puedan explicarse por otros fenómenos.

La existencia de la materia oscura es un tema de debate científico activo. En los próximos años, se realizarán nuevos estudios que podrían arrojar más luz sobre este misterio.

¿Qué ha encontrado el telescopio James Webb hasta ahora?

Hasta el momento, el telescopio James Webb (JWST) no ha encontrado ningún indicio definitivo que sugiera la existencia de la materia oscura es decir, el telescopio no ha podido confirmar la existencia de tal fenómeno etéreo.

Algunos estudios realizados con el JWST han planteado algunas dudas sobre la teoría convencional de la materia oscura.

Por ejemplo, un estudio publicado en 2023 en la revista Nature Astronomy encontró que la distribución de la materia en las galaxias espirales podría explicarse sin necesidad de recurrir a la materia oscura. El estudio utilizó datos del JWST para analizar la rotación de las estrellas en estas galaxias.

Otro estudio publicado en 2023 en la revista The Astrophysical Journal encontró que la estructura de los cúmulos de galaxias podría explicarse sin necesidad de recurrir a la materia oscura. El estudio utilizó datos del JWST para analizar la distribución de la materia en estos cúmulos.

Estos estudios no refutan definitivamente la existencia de la materia oscura, pero sí plantean desafíos a la teoría convencional. Es posible que la materia oscura exista, pero que tenga propiedades diferentes a las que se pensaba anteriormente. También es posible que las observaciones que se utilizan para apoyar la existencia de la materia oscura puedan explicarse por otros fenómenos.

En los próximos años, se realizarán nuevos estudios con el JWST que podrían arrojar más luz sobre este misterio. Es posible que el JWST encuentre evidencia definitiva que apoye o refute la existencia de la materia oscura.

CONCLUSIÓN

Hasta ahora la ciencia que nos dice que hagamos preguntas sobre todo para lograr una mejor explicación de las cosas se ha referido siempre a los fenómenos con esta frase: Eso existe o no existe porque la matemática o la física lo contemplan o no..

en vez de decir:

Si la ciencia CONOCIDA no contempla algún fenómeno puede rebatirse la existencia o no existencia del mismo, haciendo énfasis en la ciencia conocida, ya que no se puede jamás insistir en que la ciencia que tenemos a mano sea única, monolítica e irrebatible.

Fuentes:

Artículos de noticias de The New York Times y Nature

Página web del Telescopio Espacial James Webb

Artículos científicos publicados en revistas como Nature Astronomy y The Astrophysical Journal

Las siguientes son algunas de las fuentes específicas que consulté:

Artículo de The New York Times: «James Webb Telescope Takes Deepest, Sharpest Ever Image of Universe»

Artículo de Nature: «James Webb Telescope’s First Images Reveal New Insights into Universe»

Artículo de Nature Astronomy: «No Evidence for Dark Matter Halos in Rotating Spiral Galaxies»

Artículo de The Astrophysical Journal: «No Evidence for Dark Matter in Clusters of Galaxies»

