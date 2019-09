Lewis Hamilton sigue ganando y esta vez logra la victoria en el Gran Premio de Rusia

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se llevó el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 este domingo, poniendo fin a una serie de tres victorias de Ferrari y aumentando su ventaja al frente de la clasificación del campeonato del mundo.

Gracias a un punto extra logrado por firmar la mejor vuelta de la carrera, Hamilton aventaja ahora a su inmediato perseguidor, su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, en 73 puntos en la clasificación de pilotos.

«Es exactamente lo que necesitábamos. Nosotros no abandonamos nunca», celebró el pentacampeón del mundo.

Bottas y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que salió desde la pole position, le acompañaron en el podio. El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) abandonó a causa de un problema en su motor, precisó la Scuderia.

Fue este incidente lo que permitió a los Mercedes, segundo y cuarto en la parrilla de salida, tomar ventaja: la parada del monoplaza del germano dio entrada al coche de seguridad virtual y les ofreció una parada en boxes más corta.

