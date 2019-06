Mérida.- Mediante la red social Twitter, reportaron un enfrentamiento en la estación de servicio Los Llanitos de Tabay, en el estado Mérida que dejó, al menos, un muerto y varios heridos.

Según indicaron en la mencionada red social, ciudadanos hacían cola mientras esperaban el camión para surtir los vehículos de combustibles y, al llegar, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) quisieron llenar sus pipotes de gasolina antes que los que llevaban horas esperando.

El ahora occiso fue ingresado al ambulatorio II de Tabay pero falleció a los pocos minutos. El periodista Leonardo León precisó que enviaron GNB hasta el lugar para controlar la situación de órden público que se registro.

#9Jun Condenamos el asesinato de Wildemar Paredes Moreno (32), anoche, en la cola para surtir gasolina en la E.S Los Llanitos de Tabay, Mérida. Testigos señalan a funcionario militar como responsable. Exigimos Justicia. #Venezuela #DDHH pic.twitter.com/d3RmVNCrcC — Observatorio de Conflictos (@OVCSocial) June 9, 2019

#8Jun Hasta el momento se ha confirmado un fallecido en los hechos que se han registrado en la e/s Los #Llanitos de #Tabay..Este. Persona había sido ingresado al ambulatorio tipo II de Tabay…en desarrollo…10pm — Leonardo León (@leoperiodista) June 9, 2019

Mad Max Venezuela: Enfrentamiento por Gasolina deja un muerto en Los Llanitos de Tabay en Mérida was last modified: by

En : Noticias Nacionales