Maduro llamó a adelantar las elecciones parlamentarias

Nicolás Maduro avaló este sábado una propuesta de la oficialista Asamblea Constituyente de adelantar de 2020 a este año las elecciones para renovar el Parlamento, de mayoría opositora y que encabeza Juan Guaidó.

La Constituyente evalúa llamar a “un adelanto de elecciones parlamentarias este mismo año (…) Yo estoy de acuerdo y me resteo (me comprometo) con esa decisión”, dijo Maduro, en una tarima en el cierre de una marcha de sus seguidores en Caracas.

El Parlamento es el único poder que la oposición controla en el país petrolero, después del arrollador triunfo que obtuvo en las elecciones de diciembre de 2015, origen del actual conflicto de poderes.

“¿Quieren adelanto de elecciones? ¡Vamos a elecciones!”, arengó Maduro a sus seguidores, asegurando, sin embargo, que podrían convocarse esos comicios en consenso con la oposición “en un diálogo”.

Guaidó ha rechazado cualquier posibilidad de emprender “un falso diálogo” con el gobierno socialista, y advierte que solamente aceptará “una negociación” para acordar términos de un traspaso de poder y unas elecciones “libres”.

Maduro descartó la celebración de elecciones presidenciales, al asegurar que acaban de realizarse en mayo de 2018, cuando fue reelegido en un proceso boicoteado por los principales partidos opositores por considerarlo fraudulento.

FUENTE.PANORAMA

