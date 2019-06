MARACAIBO: Hombre asesina a su hijo en un rito de magia negra

Un caldero amarrado con cadenas, lleno de plumas, machetes, palos, martillos y hasta sombreros, que hacía las veces de altar permanecía, ayer, en uno de los pequeños cuartos de la vivienda donde Deivis Cuello mató a golpes a su propio hijo.

Entre los símbolos paganos, sabuesos del Cicpc hallaron, además, botellas de licor, caracoles, cenizas de tabaco y hasta el cable con el que el homicida maltrataba constantemente a David Cuello, de apenas 9 años.

“Si me privan de libertad no importa… Yo estoy con mis muertos y ellos están conmigo”, fueron las primeras palabras que escucharon los investigadores de la boca del homicida, tras practicar su aprehensión en el Materno de Cuatricentenario, de Maracaibo, cuando el corazón de David dejó de latir.

La vida del pequeño se apagó la madrugada del lunes 20 de julio, producto de los fuertes golpes que le dio Deivis.

A decir de los vecinos, la ‘buena’ energía y armonía que se respiraba en la humilde vivienda, ubicada en el barrio Sol de Maracaibo, asentado en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, al oeste de la ciudad, se acabó hace tres años, cuando el hombre se empezó a dedicar a la santería.

Según Deivis, “sus muertos” le habían advertido que algo malo le pasaría tras la muerte de su otro hijo, Joel Jesús Cuello Alvarino, de cinco meses, a quien tuvo en segundo matrimonio.

El niño murió electrocutado, en marzo de 2012, presuntamente, en un descuido de sus padres.

“Ellos (muertos) querían estar con él (Joel) y por eso me lo quitaron. En ese momento me advirtieron que algo malo pasaría y ahora me doy cuenta que me quitaron a mi otro hijo”, expresó.

Observando las rústicas paredes de bloque gris, en la que están marcadas con tiza y pintura negra extrañas figuras, vecinos de la zona contaron que el hombre “cambió” con sus hijos desde que se inició en el mundo de la santería.

“A Deivis le molestaba que David jugara en la calle con sus compañeritos”, dijeron. Sin embargo, la comunidad señala que el niño estaba, últimamente, más en su casa.

“David estaba desnutrido. Su padre se iba de viaje y lo dejaba por varios días solo con su hermanita de 12 años”, aseveró una fuente ligada al caso.

“Deivis tenía una pareja ocasional y los niños se llevaban bien con ella, pero David nos decía que si su mamá regresaba a Maracaibo a buscarlo, él se iba”, recordaron con lamento los vecinos.

Ayer, el hombre iba a ser presentado ante los tribunales. La menor permanece en una casa de abrigo mientras la jueza decide a quién le otorga la custodia. David estudiaba tercer grado en la unidad educativa José Alí Lebrún.

