Miguel Cabrera será bateador designado el resto de la temporada

Ron Gardenhire, mánager de los Tigres de Detroit, quiere cuidar a la máxima estrella de su equipo y confirmó que el venezolano Miguel Cabrera, dos veces MVP de la Liga Americana, solo jugará en calidad de bateador designado por lo que resta de temporada 2019, debido a la molestia crónica que tiene en su rodilla derecha.

Gardenhire declaró el miércoles a MLB Network Radio que por lo que falta de calendario, incluido el invierno, Cabrera seguirá un exigente programa de rehabilitación para evitar el quirófano y lograr recuperarse por completo. “Creo que está llamado a finalizar su carrera en la smayorescomo bateador designado”, señalo el dirigente bengalí.

Cabrera tiene contrato garantizado con los Tigres hasta la temporada de 2023. Sin contar lo que resta por facturar este año, sus honorarios en las próximas cuatro temporadas ascienden a $124 millones.

Con 36 años, una docena de campañas en Detroit y 17 en general desde que debutó con los Marlins de Florida en junio de 2003, a los 20 años, Miguelito está pagando el precio por haber jugado adolorido muchas veces, como él declaró este año.

En los últimos dos años tiene .293 de promedio.

En : Beisbol