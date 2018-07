Rusia y Croacia se enfrentan por un boleto a Semifinales.

El estadio Fisht, de Sochi, que ha albergado algunos de los encuentros más intensos y espectaculares de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, se despedirá a lo grande con un duelo de cuartos en el que el país anfitrión pondrá a prueba de nuevo sus ambiciones contra Croacia. Los rusos no son favoritos para avanzar a las semifinales y que lo consigan se paga a una cuota de 4.00. Ingresando en el portal de OddsShark puedes consultar las diferentes cuotas y pronósticos para este y otros encuentros de la Copa del Mundo Rusia 2018.

Ambas selecciones vivieron un choque de octavos de final agotador, con escasas horas de diferencia. Pese a ver cómo España dominaba abrumadoramente la posesión del balón, los rusos sacaron de sus casillas a los campeones mundiales de 2010 defendiendo su portería con uñas y dientes hasta la tanda de penales, donde se mostraron más acertados.

El mismo feliz desenlace tuvieron los croatas, que vivieron un alocado arranque de partido contra Dinamarca, con un gol para cada selección en los primeros cinco minutos. Luego se desató una larga guerra de nervios, que obligó a los hombres de Zlatko Dalić a jugar la prórroga y a acabar sellando su billete para cuartos desde el punto penal.

Es la tercera vez que Croacia se cruza en el camino del país anfitrión en cinco participaciones en una Copa Mundial. Hasta ahora no le ha ido demasiado bien, ya que perdió contra Francia en las semifinales de 1998 1-2 y también cayó por 1-3 ante Brasil en el partido inaugural de 2014. Para las diferentes casas de apuestas deportivas un empate en los 90 minutos que lleve el encuentro a una prorroga parece poco probable y que ocurra se paga a una cuota de 3.10.

Si revisamos un poco las estadísticas, encontramos algunos datos interesantes: Incluso quitando los minutos del alargue con España, Rusia es la selección que más ha corrido en su Mundial. Al frente estará una Croacia que se anota como el tercer equipo más goleador del torneo (segundos son los rusos), y que también se anota en el podio como uno de los elencos que más remates intenta. Rusia, eso sí, celebra una vez cada cuatro disparos. Los croatas parten como favoritos para quedarse con el boleto a semifinales y que lo consigan se paga a una cuota de 2.20. Ingresando en el portal de OddsShark puedes consultar las diferentes cuotas y pronósticos para este y otros encuentros de la Copa del Mundo Rusia 2018.

El ganador de este encuentro, se medirá en semifinales al vencedor de la llave entre Suecia e Inglaterra, choque que se llevará a cabo el sábado desde las 18:00 hora local en la Arena de Samara.

Alineaciones probables

Rusia: Igor Akinfeev; Mario Fernandes, Ilya Kutepov, Sergey Ignashevich, Fedor Kudriashov; Roman Zobnin, Daler Kuziaev; Alexander Samedov, Aleksandr Golovin, Denis Cheryshev; Artem Dzyuba

Croacia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic; Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic, Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic; Mario Mandzukic

