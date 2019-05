BARQUISIMETO, EDO. LARA.- Carmen Meléndez gobernadora de la entidad, anunció un racionamiento de 30 litros de gasolina por vehículo en el estado Lara.

Otorgó la custodia a la Guardia Nacional para que sean los encargados de «regularizar el consumo».

Confirmó que hay 48 gandolas de gasolina y gasoil que surten a 102 estaciones en el estado. Melendéz aseguró que están a la espera de los aditivos necesarios para fabricar el combustible necesario para toda la región.

La refinería de El Palito es la designada para surtir de combustible a dicho estado. A su vez, Meléndez insistió en que la escasez se debe al «bloqueo».

Gobernadora Carmen Meléndez anuncia racionamiento de gasolina en Lara: “Que no se llenen los tanques full sino con 30 litros” pic.twitter.com/EAZji18JNr — Liz Gascón (@LizGascon) May 29, 2019

Se extiende el racionamiento de gasolina, solo 30 litros por vehículo en el Edo. Lara was last modified: by

Loading...

Se extiende el racionamiento de gasolina, solo 30 litros por vehículo en el Edo. Lara

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):