Trump afirma que «Es hora de que nos retiremos de las ridículas guerras sin fin»

El presidente, Donald Trump, aseguró este lunes que “es hora de salir de ridículas guerras sin fin” al justificar su anuncio de retirada de tropas de Siria, y remarcó que Washington solo librará batallas en su “beneficio”.

“Es hora de que nos retiremos de estas ridículas guerras sin fin, muchas de ellas tribales, y devolver a nuestros soldados a casa”, sostuvo Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Lucharemos donde sea por nuestro beneficio, y solo lucharemos para ganar. Turquía, Europa, Siria, Irán, Irak, Rusia y los kurdos tendrán que solucionar la situación, y ver qué quieren hacer con los combatientes capturados por el Estado Islámico (EI) en su ‘vecindario’”, dijo el mandatario.

El gobernante anunció el domingo de manera sorpresiva la salida de las tropas estadounidenses del norte de Siria ante la inminente operación militar de Turquía contra las milicias kurdosirias en esa zona, un ataque en el que Washington no quiere verse involucrado.

