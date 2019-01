UE encabezará grupo para ayudar a resolver la crisis en Venezuela

La Unión Europea acordó este jueves encabezar un grupo internacional junto con países de Latinoamérica para ayudar a resolver la crisis en Venezuela, informó Federica Mogherini, comisaria de Asuntos Exteriores del bloque, reseñó Reuters.

El grupo incluirá a Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, España, Ecuador y Bolivia en el grupo, y sus tareas culminarán si no hay suficientes avances en 90 días. Además, estudiarán la posibilidad de nuevas sanciones contra Nicolás Maduro.

“Hemos establecido sanciones específicas y los ministros podrían considerar otras”, dijo Mogherini.

Con información de Reuters.

