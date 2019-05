Terminator: Dark Fate es la sexta película de una de las sagas más taquilleras de la historia, la ciencia ficción en el cine tiene un antes y un después de Terminator, se sitúa justo después de los acontecimientos de Terminator 2, donde comenzaron a aparecer las maquinas asesinas metamorfas de metal líquido.

El trailer se ve a Sara en una de las secuencias de acción de la película:

Vuelve Sarah Connor en «Terminator: Dark Fate», Trailer was last modified: by

Loading...

Vuelve Sarah Connor en «Terminator: Dark Fate», Trailer

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):