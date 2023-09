3 Recetas de cocina saludable y tradicional de París

¿Te gustaría preparar platos saludables y tradicionales de la gastronomía parisina? En este artículo te compartimos 3 recetas fáciles y deliciosas que puedes hacer en casa con ingredientes frescos y naturales. Estas recetas son ideales para disfrutar de la cocina francesa sin renunciar a una alimentación equilibrada y nutritiva.

1. Sopa de cebolla gratinada

Esta sopa es un clásico de la cocina parisina y se suele servir como entrante o como plato único en los días fríos. Es una sopa muy reconfortante y sabrosa, que se elabora con cebollas caramelizadas, caldo de carne o de verduras, vino blanco, tomillo y queso rallado. Para hacerla más saludable, puedes usar queso bajo en grasa y pan integral.

Ingredientes (para 4 personas):

– 4 cebollas grandes

– 2 cucharadas de aceite de oliva

– 2 cucharadas de harina

– 1 litro de caldo de carne o de verduras

– 125 ml de vino blanco seco

– 1 ramita de tomillo

– Sal y pimienta al gusto

– 4 rebanadas de pan integral

– 100 g de queso rallado (emmental, gruyère o el que prefieras)

Preparación:

– Pelar y cortar las cebollas en rodajas finas.

– Calentar el aceite en una olla grande a fuego medio-alto y sofreír las cebollas durante unos 30 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que estén doradas y caramelizadas.

– Añadir la harina y cocinar durante unos minutos, removiendo bien para que no se formen grumos.

– Agregar el caldo, el vino, el tomillo, la sal y la pimienta y llevar a ebullición. Bajar el fuego y cocinar a fuego lento durante unos 15 minutos, hasta que la sopa esté espesa y aromática.

– Precalentar el horno a 200°C y tostar las rebanadas de pan en una bandeja durante unos minutos, hasta que estén crujientes.

– Repartir la sopa en cuatro boles aptos para el horno y colocar una rebanada de pan sobre cada uno. Espolvorear el queso rallado por encima y gratinar en el horno durante unos minutos, hasta que el queso se funda y se dore.

– Servir la sopa caliente, acompañada de una ensalada verde si se desea.

2. Ratatouille

El ratatouille es un guiso de verduras típico de la Provenza, pero también muy popular en París. Se compone de berenjena, calabacín, pimiento, tomate, cebolla, ajo y hierbas provenzales. Es un plato muy saludable, rico en fibra, vitaminas y antioxidantes. Se puede comer solo o como guarnición de carnes, pescados o huevos.

Ingredientes (para 4 personas):

– 1 berenjena grande

– 1 calabacín grande

– 1 pimiento rojo

– 4 tomates maduros

– 1 cebolla

– 2 dientes de ajo

– 4 cucharadas de aceite de oliva

– 1 cucharadita de hierbas provenzales (tomillo, romero, orégano, albahaca)

– Sal y pimienta al gusto

Preparación:

– Lavar y secar las verduras. Cortar la berenjena y el calabacín en dados. Cortar el pimiento en tiras. Pelar y picar los tomates. Pelar y picar la cebolla y el ajo.

– Calentar dos cucharadas de aceite en una sartén grande a fuego medio-alto y saltear la berenjena durante unos 15 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que esté tierna y dorada. Salpimentar al gusto y reservar en un bol.

– Calentar otras dos cucharadas de aceite en la misma sartén y saltear el calabacín durante unos 10 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que esté tierno y dorado. Salpimentar al gusto y reservar en otro bol.

– En la misma sartén, sofreír la cebolla y el ajo durante unos 5 minutos, hasta que estén blandos y transparentes. Añadir el pimiento y los tomates y cocinar durante unos 15 minutos, hasta que el pimiento esté tierno y el tomate haya soltado su jugo. Añadir las hierbas provenzales, la sal y la pimienta y mezclar bien.

– Precalentar el horno a 180°C y engrasar una fuente de horno con un poco de aceite. Colocar una capa de berenjena, otra de calabacín y otra de la mezcla de tomate y pimiento. Repetir hasta terminar con todos los ingredientes, acabando con una capa de tomate y pimiento.

– Hornear el ratatouille durante unos 20 minutos, hasta que esté caliente y burbujeante.

– Servir el ratatouille solo o como acompañamiento de otros platos.

3. Crepes integrales con fruta y yogur

Los crepes son unas tortitas finas que se pueden rellenar con ingredientes dulces o salados. Son muy típicos de la Bretaña, pero también se pueden encontrar en muchos cafés y restaurantes de París. Para hacerlos más saludables, puedes usar harina integral, leche desnatada y rellenarlos con fruta fresca y yogur natural.

Ingredientes (para 8 crepes):

– 125 g de harina integral

– 2 huevos

– 250 ml de leche desnatada

– 1 cucharada de aceite de oliva

– Una pizca de sal

– Aceite en spray para engrasar la sartén

– Fruta fresca al gusto (plátano, fresa, kiwi, manzana, etc.)

– Yogur natural sin azúcar

Preparación:

– En un bol, batir los huevos con un tenedor. Añadir la leche, el aceite y la sal y mezclar bien.

– Tamizar la harina sobre la mezcla anterior y batir con unas varillas hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.

– Dejar reposar la masa durante unos 15 minutos a temperatura ambiente.

– Calentar una sartén antiadherente a fuego medio-alto y engrasarla ligeramente con aceite en spray. Verter un cucharón de masa en el centro de la sartén y moverla rápidamente para que se extienda por toda la superficie. Cocinar el crepe durante unos segundos, hasta que empiece a dorarse por los bordes. Darle la vuelta con una espátula y cocinarlo por el otro lado durante unos segundos más. Repetir el proceso hasta terminar con toda la masa.

– Lavar y cortar la fruta en trozos pequeños. Rellenar cada crepe con fruta al gusto y enrollarlo o doblarlo por la mitad. Servir los crepes con yogur natural por encima.

Esperamos que te hayan gustado estas recetas de cocina saludable y tradicional de París. Si las pruebas, no dudes en dejarnos un comentario con tu opinión. ¡Buen provecho!

3 Recetas de cocina saludable y tradicional de París was last modified: by