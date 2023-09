5 Curiosidades de la Ciudad de Groningen

Groningen es una ciudad holandesa que tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. Desde su historia, su cultura, su arquitectura y su naturaleza, hay muchas cosas que descubrir y disfrutar en esta urbe. En este artículo te contamos 5 curiosidades de la ciudad de Groningen que quizás no sabías.

1. Es la ciudad más joven de los Países Bajos.

Groningen tiene una población de unos 230.000 habitantes, de los cuales más de 50.000 son estudiantes universitarios. Esto hace que sea la ciudad con el mayor porcentaje de jóvenes del país, lo que le da un ambiente dinámico, creativo y multicultural.

2. Tiene el museo de arte moderno más grande del norte de Europa.

El Groninger Museum es un edificio espectacular que alberga una colección de arte contemporáneo de renombre internacional. Su diseño arquitectónico es obra de varios artistas, entre ellos el italiano Alessandro Mendini y el estadounidense Frank Gehry. El museo cuenta con exposiciones temporales y permanentes que abarcan desde el arte pop hasta el diseño gráfico.

3. Es la ciudad más verde de los Países Bajos.

Groningen tiene más de 300 hectáreas de parques y jardines públicos, lo que equivale a unos 130 m2 por habitante. Además, es una ciudad muy comprometida con la sostenibilidad y el medio ambiente, ya que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte y tiene un sistema de gestión de residuos eficiente.

4. Es la cuna del ajedrez moderno.

En el siglo XVII, un matemático y astrónomo llamado Sibrandus Lubbertus inventó en Groningen las reglas del ajedrez que se usan hoy en día. Entre sus innovaciones están el movimiento del peón, la captura al paso, el enroque y el jaque mate. Lubbertus también escribió un libro sobre el juego, titulado De Arte Magna Sciendi.

5. Tiene una torre inclinada que rivaliza con la de Pisa.

La Martinitoren es el símbolo de la ciudad y se encuentra en la plaza principal, llamada Grote Markt. Esta torre gótica mide 97 metros de altura y tiene una inclinación de casi un metro hacia el oeste. Según la leyenda, la torre se inclinó debido a que se construyó sobre un antiguo cementerio y los muertos empujaron la base con sus manos.

