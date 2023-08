Los mejores Restaurantes de Comida Tradicional en la Ciudad de Utrecht

La ciudad de Utrecht, en los Países Bajos, es un destino turístico que ofrece una gran variedad de atracciones culturales, históricas y naturales. Pero también es un lugar donde se puede disfrutar de la gastronomía típica holandesa, así como de otras cocinas del mundo. En este artículo, te presentamos cinco restaurantes de comida tradicional en la ciudad de Utrecht, donde podrás degustar platos como el stamppot, el hutspot, el haring o el poffertjes.

1. De Oude Muntkelder:

Este restaurante se encuentra en el centro histórico de la ciudad, junto al canal Oudegracht. Su especialidad son los panqueques holandeses, que se pueden rellenar con ingredientes dulces o salados, según el gusto del cliente. También ofrecen otros platos típicos como el erwtensoep (sopa de guisantes) o el rookworst (salchicha ahumada).

2. Broodje Mario:

Se trata de un puesto de comida callejera que lleva más de 40 años sirviendo bocadillos italianos en la plaza Vredenburg. Su producto estrella es el broodje Mario, un pan relleno de queso, salami, jamón y verduras. Es un lugar muy popular entre los locales y los turistas, que hacen cola para probar este delicioso bocadillo.

3. Restaurant Blauw:

Si te apetece probar la comida indonesia, este es el lugar indicado. El restaurante Blauw ofrece un menú de rijsttafel, que consiste en una variedad de platos pequeños que se acompañan con arroz. Podrás saborear especialidades como el rendang (carne cocinada con leche de coco y especias), el sate (brochetas de carne con salsa de cacahuete) o el gado gado (ensalada de verduras con salsa de cacahuete).

4. Restaurant Jasmijn & Ik:

Otro restaurante asiático que te recomendamos es el Jasmijn & Ik, que se especializa en la cocina china y tailandesa. Aquí podrás degustar platos como el pato crujiente con salsa de ciruela, el curry verde con pollo y bambú o los fideos salteados con verduras y gambas. El ambiente es acogedor y moderno, y el servicio es atento y amable.

5. Restaurant De Rechtbank:

Por último, te sugerimos el restaurante De Rechtbank, que se ubica en un antiguo edificio que fue sede del tribunal de justicia. Su carta ofrece platos de la cocina francesa e internacional, con un toque creativo y sofisticado. Algunas de sus propuestas son el carpaccio de ternera con trufa negra, el risotto con setas y espárragos o el pastel de chocolate con helado de vainilla.

Estos son solo algunos ejemplos de los restaurantes de comida tradicional que puedes encontrar en la ciudad de Utrecht. Te invitamos a que los visites y nos cuentes tu experiencia. ¡Buen provecho!

