5 Restaurantes de Comida Tradicional en la Ciudad de Tilburg

¿Te gusta la comida tradicional y quieres probar los mejores platos de la gastronomía holandesa? Entonces no te pierdas esta selección de cinco restaurantes de comida tradicional en la ciudad de Tilburg, donde podrás degustar desde el típico queso gouda hasta el delicioso stroopwafel. Estos son los locales que te recomendamos:

De Houtloods:

Este restaurante se encuentra en un antiguo almacén de madera y ofrece una cocina creativa y de temporada, basada en los productos locales y ecológicos. Aquí podrás disfrutar de platos como el hutspot, un puré de patatas con zanahorias y cebollas, acompañado de carne de cerdo ahumada, o el erwtensoep, una sopa espesa de guisantes con salchicha y pan de centeno.

Eethuis Twintig:

Si buscas un ambiente acogedor y familiar, este es tu sitio. Eethuis Twintig te ofrece una carta variada y sabrosa, con opciones para todos los gustos. Podrás elegir entre ensaladas, hamburguesas, pastas, carnes y pescados, sin olvidarte de los postres caseros. No te pierdas el appeltaart, una tarta de manzana con canela y nata montada, o el vlaai, un pastel relleno de frutas o crema.

Hofstede de Blaak:

Este elegante restaurante se ubica en una antigua granja y te ofrece una experiencia gastronómica de alto nivel. Su chef, Jeroen van der Steen, elabora platos sofisticados y originales, inspirados en la cocina francesa y mediterránea. Algunas de sus especialidades son el pato con salsa de naranja y miel, el bacalao con almejas y espárragos, o el crumble de pera con helado de vainilla.

De Visserij:

Si eres amante del pescado y el marisco, este es tu lugar ideal. De Visserij te ofrece una amplia variedad de productos frescos y de calidad, que podrás degustar en su terraza con vistas al canal o en su acogedor comedor. Entre sus platos más populares se encuentran el kibbeling, trozos de bacalao rebozados y fritos, servidos con salsa tártara, o el haring, arenque crudo con cebolla y pepinillos.

De Pannekoekenbakker:

Para terminar tu recorrido gastronómico por Tilburg, no puedes dejar de visitar este restaurante especializado en panqueques holandeses. Aquí podrás elegir entre más de 250 variedades diferentes, tanto dulces como saladas. Algunas de las más originales son el panqueque con salmón ahumado y queso crema, el panqueque con pollo al curry y piña, o el panqueque con chocolate y plátano.

Esperamos que te haya gustado esta selección de cinco restaurantes de comida tradicional en la ciudad de Tilburg y que te animes a probarlos. ¡Buen provecho!

