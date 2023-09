5 Restaurantes de Comida Tradicional en la Ciudad de Groningen

¿Te gusta la comida tradicional holandesa?

Si estás en la ciudad de Groningen, tienes muchas opciones para disfrutar de los platos típicos de este país. En este artículo, te presentamos cinco restaurantes que ofrecen comida tradicional de calidad y a buen precio.

1. De Brakke Berg:

Este restaurante se encuentra en el centro histórico de Groningen, cerca de la iglesia de San Martín. Su especialidad son los stamppot, un plato que consiste en puré de patatas mezclado con verduras y carne. También puedes probar el hutspot, una variante con zanahorias y cebollas, o el boerenkool, con col rizada. El ambiente es acogedor y familiar, y el servicio es rápido y amable.

2. Het Goudkantoor:

Este restaurante ocupa un edificio del siglo XVII que fue la antigua casa de la moneda de Groningen. Su carta ofrece platos tradicionales como el erwtensoep, una sopa espesa de guisantes con salchicha ahumada, o el haring, arenque crudo con cebolla y pepinillos. También puedes degustar el poffert, un pastel dulce de harina, huevos y pasas que se sirve con mantequilla y azúcar moreno.

3. De Pauw:

Este restaurante se ubica en una antigua granja reformada en las afueras de Groningen. Su cocina se basa en los productos locales y de temporada, como el queso, la miel, las frutas y las verduras. Entre sus platos más populares están el kaasfondue, fondue de queso con pan y verduras para mojar, o el appeltaart, tarta de manzana con nata montada.

4. Eetcafé Schuitendiep:

Este restaurante es un lugar ideal para disfrutar de la comida tradicional holandesa en un ambiente informal y divertido. Su menú incluye platos como el kroket, croqueta rellena de carne o queso, el bitterbal, bola frita de carne picada y especias, o el frikandel, salchicha frita alargada. También puedes pedir patatas fritas con diferentes salsas, como la mayonesa, el ketchup o el satay.

5. De Prinsenhof:

Este restaurante es uno de los más elegantes y exclusivos de Groningen. Se sitúa en un antiguo palacio del siglo XV que fue residencia de los príncipes de Nassau. Su cocina combina la tradición holandesa con influencias internacionales, creando platos sofisticados y originales. Algunos ejemplos son el carpaccio de remolacha con queso de cabra, el risotto de calabaza con gambas, o el pastel de chocolate con helado de vainilla.

