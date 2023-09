5 Hoteles donde alojarse en la Ciudad de Groningen

La ciudad de Groningen es una de las más vibrantes y culturales de los Países Bajos, con una gran oferta de museos, galerías, festivales y eventos. Si estás planeando visitar esta hermosa ciudad, te recomendamos que te alojes en alguno de estos cinco hoteles y posadas que te harán sentir como en casa.

1. Hotel Prinsenhof:

Este elegante hotel ocupa un antiguo palacio del siglo XV, situado en el corazón histórico de Groningen. Cuenta con 34 habitaciones y suites decoradas con un estilo clásico y moderno, algunas con vistas a la famosa torre Martini. El hotel también dispone de un restaurante gourmet, un bar acogedor y un jardín tranquilo.

2. The Student Hotel Groningen:

Si buscas un alojamiento divertido y original, este hotel es para ti. Se trata de un concepto innovador que combina habitaciones de hotel con espacios comunes para estudiantes, viajeros y profesionales. El hotel ofrece habitaciones individuales y compartidas, equipadas con todas las comodidades, así como una cafetería, una sala de juegos, una biblioteca y un gimnasio.

3. B&B Trip&Co:

Este encantador bed and breakfast se encuentra en una casa del siglo XVII, a pocos pasos de la plaza del mercado. Ofrece cuatro habitaciones temáticas, inspiradas en diferentes destinos del mundo: París, Nueva York, Marrakech y Tokio. Todas las habitaciones cuentan con baño privado, wifi gratuito y televisión. Por la mañana, podrás disfrutar de un delicioso desayuno casero en el comedor o en el patio.

4. Hotel Miss Blanche:

Este hotel boutique se ubica en un edificio monumental, frente al canal Hoge der Aa. Dispone de 46 habitaciones y apartamentos, diseñados con un gusto exquisito y equipados con cocina, bañera de hidromasaje y cafetera Nespresso. El hotel también tiene un salón de té, donde podrás degustar pasteles caseros y té orgánico.

5. Bud Gett Hostels:

Si viajas con un presupuesto ajustado, este hostal es una buena opción. Se localiza en el centro de Groningen, cerca de la estación de tren y de los principales lugares de interés. Ofrece habitaciones privadas y compartidas, limpias y confortables, con baño compartido o privado. El hostal también cuenta con una cocina común, una sala de estar y una terraza.

