3 Recetas de cocina saludable y tradicional de Utrecht

¿Te gustaría preparar platos saludables y tradicionales de Utrecht, la ciudad más grande y antigua de los Países Bajos? En este artículo te presentamos 3 recetas de cocina típica de esta región, que combinan ingredientes locales, sabores auténticos y una buena dosis de creatividad. Estas recetas son ideales para disfrutar en familia o con amigos, y te harán sentir como si estuvieras en el corazón de Utrecht.

1. Sopa de zanahoria y jengibre con queso viejo

Esta sopa es una delicia para el paladar, ya que mezcla el dulzor de la zanahoria, el picante del jengibre y el sabor intenso del queso viejo, un tipo de queso curado muy popular en los Países Bajos. Es una sopa cremosa, nutritiva y reconfortante, perfecta para los días fríos.

Ingredientes (para 4 personas):

– 500 g de zanahorias peladas y cortadas en trozos

– 1 cebolla picada

– 2 dientes de ajo picados

– 1 trozo de jengibre fresco rallado (unos 2 cm)

– 1 litro de caldo de verduras

– 200 ml de nata líquida

– 100 g de queso viejo rallado

– Sal y pimienta al gusto

– Perejil fresco picado para decorar

Preparación:

– En una olla grande, calienta un poco de aceite y sofríe la cebolla, el ajo y el jengibre durante unos 10 minutos, hasta que estén blandos.

– Añade las zanahorias y el caldo de verduras, y lleva a ebullición. Baja el fuego y deja cocer durante unos 20 minutos, hasta que las zanahorias estén tiernas.

– Tritura la sopa con una batidora de mano o en un procesador de alimentos, hasta obtener una textura suave y homogénea.

– Vuelve a poner la sopa en la olla, y añade la nata líquida y el queso viejo. Remueve bien hasta que el queso se derrita y se integre con la sopa. Salpimienta al gusto.

– Sirve la sopa caliente, espolvoreando un poco de perejil fresco por encima.

2. Estofado de ternera con cerveza y especias

Este estofado es un plato tradicional de Utrecht, que se suele servir con puré de patatas o pan. La carne se cocina lentamente en una salsa de cerveza y especias, lo que le da un sabor profundo y aromático. Es un plato contundente y sabroso, ideal para compartir.

Ingredientes (para 4 personas):

– 800 g de carne de ternera para guisar, cortada en trozos

– 2 cucharadas de harina

– Sal y pimienta al gusto

– 2 cucharadas de aceite

– 2 cebollas picadas

– 2 dientes de ajo picados

– 500 ml de cerveza oscura (tipo stout o porter)

– 2 hojas de laurel

– 2 ramitas de tomillo

– 2 clavos de olor

– 1 cucharadita de azúcar moreno

– 1 cucharada de vinagre de vino tinto

Preparación:

– Salpimienta la carne y enharínala ligeramente. En una cazuela grande, calienta el aceite a fuego alto y dora la carne por todos lados, en tandas si es necesario. Reserva la carne en un plato.

– En la misma cazuela, baja el fuego y sofríe la cebolla y el ajo durante unos 15 minutos, hasta que estén caramelizados.

– Añade la cerveza, las hojas de laurel, el tomillo, los clavos, el azúcar y el vinagre. Lleva a ebullición y raspa el fondo de la cazuela para desglasar los jugos de la carne.

– Vuelve a poner la carne en la cazuela, junto con el jugo que haya soltado. Tapa la cazuela y deja cocer a fuego lento durante unas 2 horas, o hasta que la carne esté tierna y se deshaga con un tenedor.

– Retira las hojas de laurel, el tomillo y los clavos. Si la salsa está muy líquida, puedes espesarla con un poco de maicena disuelta en agua fría. Rectifica de sal y pimienta si hace falta.

– Sirve el estofado caliente, acompañado de puré de patatas o pan.

3. Tarta de manzana con pasas y almendras

Esta tarta es un postre típico de Utrecht, que se elabora con una masa quebrada rellena de manzanas, pasas y almendras. Es una tarta sencilla pero deliciosa, que se puede servir templada o fría, con nata montada o helado de vainilla.

Ingredientes (para 8 personas):

– 250 g de harina

– 125 g de mantequilla fría en cubitos

– 75 g de azúcar

– 1 huevo

– Una pizca de sal

– 4 manzanas peladas y cortadas en trozos

– 50 g de pasas

– 50 g de almendras laminadas

– 2 cucharadas de azúcar moreno

– 1 cucharadita de canela

– 1 cucharada de maicena

– Mantequilla y harina para engrasar el molde

Preparación:

– En un bol, mezcla la harina, la mantequilla, el azúcar, el huevo y la sal con las manos o con una batidora, hasta obtener una masa homogénea que se despegue de las paredes del bol. Forma una bola con la masa y envuélvela en papel film. Déjala reposar en la nevera durante unos 30 minutos.

– En otro bol, mezcla las manzanas, las pasas, las almendras, el azúcar moreno, la canela y la maicena. Reserva el relleno.

– Precalienta el horno a 180°C y engrasa un molde redondo de unos 24 cm de diámetro con mantequilla y harina.

– Estira la masa sobre una superficie enharinada con un rodillo, hasta obtener un grosor de unos 3 mm. Cubre el fondo y los bordes del molde con la masa, recortando el exceso. Pincha la masa con un tenedor varias veces.

– Vierte el relleno sobre la masa y distribúyelo bien. Dobla los bordes de la masa sobre el relleno, formando un borde irregular.

– Hornea la tarta durante unos 40 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el relleno burbujee.

– Deja enfriar la tarta sobre una rejilla antes de desmoldarla. Sirve la tarta templada o fría, con nata montada o helado de vainilla si te apetece.

