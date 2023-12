¿Te gustaría conocer 5 Curiosidades de la Ciudad de Los Ángeles?

Esta metrópoli de California es famosa por su industria del cine, su clima soleado y su diversidad cultural. Pero también tiene muchos otros aspectos interesantes que quizás no sepas. Aquí te presentamos cinco curiosidades de la ciudad de Los Ángeles que te sorprenderán.

1. Tiene el único museo dedicado al arte negro en el oeste de Estados Unidos.

Se trata del California African American Museum, fundado en 1977, que exhibe obras de artistas afroamericanos y de la diáspora africana, así como documentos históricos y culturales relacionados con la comunidad negra en California.

2. Es la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, después de Nueva York, con más de 4 millones de habitantes.

Además, es una de las ciudades más diversas del mundo, con personas de más de 140 países y que hablan más de 200 idiomas. El español es el segundo idioma más hablado, después del inglés, y se estima que el 48% de los residentes son hispanos o latinos.

3. Tiene el mayor número de museos per cápita del mundo, con más de 100 instituciones dedicadas al arte, la historia, la ciencia y la cultura.

Algunos de los museos más destacados son el Getty Center, el LACMA, el MOCA, el Natural History Museum y el Griffith Observatory.

4. Es la única ciudad del mundo que ha sido sede de los Juegos Olímpicos de verano dos veces, en 1932 y 1984, y lo será por tercera vez en 2028.

Los Ángeles también ha sido sede de otros eventos deportivos importantes, como la Copa Mundial de Fútbol de 1994 y el Super Bowl de 2022.

5. Tiene el letrero de Hollywood más famoso del mundo, que se encuentra en las colinas de Santa Mónica y mide más de 13 metros de alto y 107 metros de largo.

El letrero original se construyó en 1923 para promocionar un proyecto inmobiliario llamado Hollywoodland, pero se acortó a Hollywood en 1949. El letrero ha sido restaurado varias veces y es considerado un símbolo cultural e histórico de la ciudad.

5 Curiosidades de la Ciudad de Los Ángeles was last modified: by