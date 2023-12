Los 5 eventos paranormales más inpresionantes que han sucedido en Los Ángeles

Los eventos paranormales que han sucedido en Los Angeles, hacen de la ciudad muy famosa tanto por eso como por sus celebridades, su industria cinematográfica y su clima soleado. Pero también es una ciudad con una larga historia de fenómenos paranormales que han intrigado y aterrorizado a sus habitantes. En este artículo, te presentamos cinco eventos paranormales que han sucedido en Los Angeles y que te harán cuestionar la realidad.

1. El Hotel Cecil:

Este hotel, construido en 1924, ha sido escenario de numerosos suicidios, asesinatos y muertes misteriosas. Entre sus huéspedes más notorios se encuentran el asesino en serie Richard Ramirez, conocido como el «Night Stalker», y la turista canadiense Elisa Lam, cuyo cadáver fue encontrado en un tanque de agua en el techo del hotel después de que se difundiera un escalofriante video de ella en el ascensor. Algunos testigos han reportado ver fantasmas, escuchar voces y sentir presencias malignas en el hotel.

2. El Museo de Cera de Hollywood:

Este museo, fundado en 1965, alberga más de 200 figuras de cera de celebridades, personajes históricos y de ficción. Sin embargo, algunos visitantes han afirmado que algunas de las figuras cobran vida por las noches, moviéndose, hablando y siguiendo a los visitantes con la mirada. También se dice que el museo está embrujado por el fantasma de una niña que murió en un incendio en el edificio.

3. El Pueblo Fantasma de Murphy Ranch:

Este lugar, ubicado en las colinas de Santa Mónica, fue un complejo construido en la década de 1930 por una pareja de simpatizantes nazis que creían que Hitler ganaría la guerra y que ellos serían sus líderes en Estados Unidos. El lugar contaba con una mansión, una central eléctrica, un búnker y un sistema de riego. Sin embargo, después del ataque a Pearl Harbor, el lugar fue abandonado y saqueado. Hoy en día, solo quedan las ruinas cubiertas de grafiti y rodeadas de vegetación. Algunos excursionistas han reportado sentir una atmósfera opresiva, ver sombras y escuchar gritos en el lugar.

4. El Teatro Chino de Grauman:

Este teatro, inaugurado en 1927, es uno de los más emblemáticos de Hollywood y ha albergado numerosos estrenos y eventos cinematográficos. El teatro también es conocido por sus huellas de manos y pies de las estrellas en el cemento frente a la entrada. Sin embargo, no todo es glamour en el teatro. Se dice que está embrujado por el fantasma de su fundador, Sid Grauman, que murió en 1950 y que se aparece vestido con un traje blanco y un sombrero. También se dice que hay otros espíritus que rondan el teatro, como el de una actriz que se suicidó en el baño y el de un proyeccionista asesinado.

5. El Hospital Linda Vista:

Este hospital, construido en 1904, fue originalmente un sanatorio para los trabajadores ferroviarios. Con el paso del tiempo, el hospital se deterioró y se convirtió en un lugar peligroso e insalubre, donde se practicaban operaciones ilegales y experimentos médicos. El hospital cerró sus puertas en 1991 y quedó abandonado hasta que fue remodelado como apartamentos en 2011. Durante su abandono, el hospital fue escenario de varios crímenes, incendios y rituales satánicos. También fue utilizado como locación para películas de terror como «El exorcista III» y «Pearl Harbor». Se dice que el hospital está infestado de fantasmas, demonios y entidades malignas que atormentan a los visitantes y a los residentes actuales.

