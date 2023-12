5 Hoteles donde quedarse en la Ciudad de Los Ángeles, California

Los Ángeles es una de las ciudades más visitadas y famosas del mundo, y no es para menos. Con una gran variedad de atracciones, cultura, gastronomía y entretenimiento, la ciudad de las estrellas tiene algo para todos los gustos y presupuestos.

Si estás planeando un viaje a Los Ángeles, una de las decisiones más importantes que tendrás que tomar es dónde alojarte. Para ayudarte a elegir el hotel ideal para tu estancia, hemos seleccionado cinco opciones que destacan por su ubicación, comodidad y calidad.

1. The Beverly Hills Hotel:

Si quieres sentirte como una celebridad, este es el hotel para ti. El Beverly Hills Hotel es uno de los más icónicos y lujosos de Los Ángeles, con una historia que se remonta a 1912. Aquí se han alojado estrellas como Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor y John Lennon, entre muchos otros. El hotel cuenta con 208 habitaciones y suites, decoradas con un estilo clásico y elegante, y equipadas con todas las comodidades modernas. Además, el hotel ofrece un spa, una piscina, un gimnasio, un restaurante y un bar. El precio por noche ronda los 800 dólares.

2. The Hollywood Roosevelt:

Si quieres estar cerca de la acción, este es el hotel para ti. El Hollywood Roosevelt está situado en pleno corazón de Hollywood Boulevard, frente al Teatro Chino y al Paseo de la Fama. El hotel fue inaugurado en 1927 y ha sido testigo de muchos eventos históricos, como la primera ceremonia de los Óscar en 1929. El hotel tiene 300 habitaciones y suites, decoradas con un estilo retro y chic, y equipadas con wifi, televisión y minibar. Además, el hotel dispone de una piscina, un spa, un gimnasio, varios restaurantes y bares, y una discoteca. El precio por noche ronda los 300 dólares.

3. The Line Hotel:

Si quieres vivir una experiencia urbana y multicultural, este es el hotel para ti. El Line Hotel está ubicado en Koreatown, uno de los barrios más vibrantes y diversos de Los Ángeles. El hotel ocupa un edificio de los años 60, que ha sido renovado con un diseño moderno e industrial. El hotel tiene 384 habitaciones y suites, decoradas con un estilo minimalista y artístico, y equipadas con wifi, televisión y nevera. Además, el hotel ofrece una piscina, un gimnasio, un restaurante coreano-americano y un café. El precio por noche ronda los 200 dólares.

4. The Venice Beach House:

Si quieres disfrutar del sol y el mar, este es el hotel para ti. El Venice Beach House está situado a pocos pasos de la famosa playa de Venice Beach, donde podrás practicar surf, patinar o pasear por el colorido paseo marítimo. El hotel es una casa histórica de 1911, que ha sido restaurada con un encanto rústico y acogedor. El hotel tiene 9 habitaciones y suites, decoradas con un estilo vintage y bohemio, y equipadas con wifi, televisión y aire acondicionado. Además, el hotel ofrece un jardín, una terraza, un salón común y un desayuno continental. El precio por noche ronda los 250 dólares.

5. The PodShare:

Si quieres ahorrar dinero y conocer gente nueva, este es el hotel para ti. El PodShare es una red de alojamientos compartidos que ofrece camas tipo cápsula en diferentes ubicaciones de Los Ángeles. Cada cápsula tiene una cama individual, una lámpara, una toma de corriente y una pantalla plana. Además, cada huésped tiene acceso a un baño compartido, una cocina compartida, una sala de estar compartida y una lavandería compartida. El PodShare es ideal para viajeros solos o con poco presupuesto que quieran socializar con otros huéspedes. El precio por noche ronda los 50 dólares.

